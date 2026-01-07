Unul dintre cele mai populare instrumente este dispozitivul portabil pentru pornire auto, cunoscut sub mai multe denumiri. Termenii precum jump starter, robot de pornire auto sau booster portabil se referă, în esență, la același tip de gadget: un generator mic de curent cu baterie internă, capabil să furnizeze energia necesară pornirii motorului atunci când bateria mașinii nu mai are suficient curent.

Aceste dispozitive se conectează la bornele bateriei descărcate și livrează un impuls de curent puternic care permite demarorului să pornească motorul. Practic, aceste dispozitive sunt o baterie externă pentru mașină. Unele modele mai avansate funcționează și ca powerbank pentru telefoane sau au lanternă integrată.

Pe piața din România găsești astfel de soluții pentru diverse bugete. De exemplu, Jump Starter auto 70mai Midrive PS01 este un model portabil dedicat pornirii bateriei, în jur de 360 lei, fiind potrivit pentru autoturisme obișnuite. Tot în segmentul accesibil, Starter Auto Multifunctional 1000A Redresor Auto Jump Starter poate fi găsit la un preț de aproximativ 197 lei, oferind și funcții utile de urgență. Pentru șoferii care doresc un dispozitiv mai dotat, cu compresor sau capacitate mai mare, modele ca Jump Starter 12 V cu compresor sau 70mai Jump Starter Max Midrive PS06 pot ajunge și peste 300‑500 lei sau mai mult, în funcție de caracteristici.

Pe de altă parte, dacă problema nu este să pornești imediat mașina, ci să readuci bateria la o stare de încărcare normală, un redresor sau încărcător de baterii auto este cea mai bună alegere. Redresorul funcționează cu priză de 230 V și încărcă treptat bateria, fiind util dacă mașina a stat nefolosită o perioadă sau dacă vrei să îți menții bateria sănătoasă în timp.

Un exemplu de încărcător bun pentru baterii este NOCO GENIUS10 Battery Charger, în jur de 580 lei, sau un model mai simplu precum Noco 2a Battery Charger, în jur de 215 lei. Mai există și redresoare auto mai mici sau modele mai accesibile, la prețuri de câteva zeci de lei, potrivite pentru întreținerea bateriilor pe termen lung.

Mulți șoferi consideră că un astfel de dispozitiv este o investiție bună pentru siguranța rutieră. Un starter auto portabil de circa 300‑400 lei poate să pornească o mașină de mai multe ori și te poate salva din situații neplăcute pe traseu.

Pe scurt, dacă bateria „moare” și vrei doar să pornești mașina fără schimbarea ei imediată, un jump starter sau robot de pornire portabil este soluția rapidă. Un alt avantaj major al acestor dispozitive este că te pot salva chiar și atunci când nu ai un prieten sau o mașină din care să iei curent. Practic, nu mai depinzi de altă persoană care să te ajute cu cablurile, ceea ce poate fi crucial dacă te afli singur pe drum sau într-o zonă izolată.