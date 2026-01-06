Airbike-ul Volonaut este o motocicletă zburătoare monoloc, alimentată prin propulsie cu jet, capabilă să atingă viteze de până la 102 km/h, conform reglementărilor americane pentru aeronave ultraușoare.

Vehiculul cântărește doar 30 kg și poate transporta un pilot de până la 95 kg. Sistemul său de stabilizare asistat de un computer de zbor permite hover automat și manevrabilitate ușoară, oferind o senzație de libertate completă. Datorită dimensiunilor compacte și lipsei elicelelor rotative, Airbike-ul poate trece cu ușurință prin spații înguste, iar folosirea materialelor ultraușoare și a tehnicilor de printare 3D l-au făcut de șapte ori mai ușor decât o motocicletă obișnuită.

„Da, zboară. Hoverbike-ul tău personal. Ai visat vreodată să zbori ca un super-erou, cu abilitatea de a plana prin aer fără efort? Pornește într-o călătorie uluitoare cu Airbike-ul tău — zboară, plonjează deasupra pământului, explorează orizontul și planează înapoi ca într-un vis. Volonaut reprezintă triumful tehnologiei, ingineriei și designului care materializează visele science-fiction. Această abordare a dus la crearea unei motociclete speeder complet funcționale în lumea reală, care până acum exista doar în filmele science-fiction”, arată descrierea publicată pe site-ul Volonaut.

În momentul de față, achiziționarea unui Airbike Volonaut presupune un proces în trei etape și un preț total de 880.000 de dolari. Clienții încep cu o rezervare nerambursabilă de 2.000 de dolari, care le garantează un loc pe lista de așteptare, fără a-i obliga la cumpărare. Urmează un avans de 80.000 de dolari pentru confirmarea slotului de producție, iar plata finală de 798.000 de dolari este efectuată înainte de livrare, care include și instruire la facilitățile din SUA.

Vehiculul poate zbura până la zece minute, folosind diesel, biodiesel, Jet-A1 sau kerosen, și se realimentează în mai puțin de un minut. În Statele Unite, Airbike-ul nu necesită licență de pilot, fiind clasificat conform standardelor Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA) pentru aeronave ultraușoare.

Proiectul a fost dezvoltat de inventatorul polonez Tomasz Patan, care a lucrat ani de zile pentru a transforma visul zborului personal într-o realitate tangibilă.

Tomasz Patan este un inginer și antreprenor polonez cunoscut pentru proiectele sale în domeniul mobilității aeriene personale, inclusiv pentru dezvoltarea Airbike‑ului Volonaut.

El este fondatorul companiei Volonaut și co‑fondator al Jetson Aero, o firmă implicată anterior în crearea de vehicule personale de zbor, cum ar fi Jetson ONE, un aparat electric personal de tip VTOL (vertical take‑off and landing), proiectat să permită unei singure persoane să zboare fără licență de pilot în SUA.