Indicii bursieri americani, unde doar șapte companii din sectorul tehnologic au generat jumătate din câștigurile pieței în 2025, au înregistrat creșteri de două cifre anul trecut, atingând maxime istorice. Euforia legată de inteligența artificială și așteptările privind relaxarea politicii monetare au propulsat la niveluri record și bursele europene și asiatice. Obligațiunile au beneficiat, la rândul lor, de perspectivele unor noi reduceri de dobândă, titlurile de stat americane marcând cea mai bună performanță anuală din ultimii cinci ani, pe fondul temperării inflației – deși aceasta rămâne peste ținta medie de 2% a Rezervei Federale.

Pentru 2026, stimulentele guvernamentale din Statele Unite, Europa și Japonia, împreună cu expansiunea accelerată a inteligenței artificiale, sunt considerate factori care vor susține creșterea economică globală. În același timp, administratorii de fonduri se pregătesc pentru o posibilă reaccelerare a inflației, care ar putea determina băncile centrale să oprească reducerea dobânzilor sau chiar să revină la majorări.

”Ai nevoie de un ac care să spargă bula, iar acesta va veni probabil din înăsprirea politicii monetare”, a declarat Trevor Greetham, director pentru strategii multi-active la Royal London Asset Management.

El a declarat că, deși menține expunerea pe marile companii tehnologice, nu l-ar surprinde ca inflația să crească la nivel global până la sfârșitul anului 2026.

O politică monetară mai strictă ar putea tempera apetitul pentru investiții speculative, ar crește costurile de finanțare ale proiectelor de inteligență artificială și ar pune presiune pe profiturile și evaluările companiilor din sector.

Investițiile masive, de miliarde de dolari, realizate de firme precum Microsoft, Meta și Alphabet pentru construirea de noi centre de date reprezintă, de asemenea, un factor inflaționist, din cauza consumului uriaș de energie și a cererii pentru cipuri avansate, notează analiștii.

”Costurile cresc, nu scad, în estimările noastre, pentru că există inflaţie atât în preţul cipurilor, cât şi în costul energiei”, a declarat Andrew Sheets, strateg la Morgan Stanley.

El estimează că inflația de consum din SUA va rămâne peste ținta de 2% a Rezervei Federale până la sfârșitul lui 2027, influențată și de investițiile corporative masive în inteligență artificială.

Fabio Bassi, șeful strategiei multi-active la J.P. Morgan, atrage atenția că piața muncii din SUA, cheltuielile de stimulare și reducerile de dobândă deja implementate vor menține inflația peste țintă, indiferent de evoluția prețurilor la cipuri.

Aviva Investors avertizează că, pentru 2026, oprirea reducerilor de dobândă sau reluarea majorărilor reprezintă un risc major pentru piețe, pe fondul presiunilor inflaționiste generate de investițiile în AI și programele de stimulare din Europa și Japonia.

”Ceea ce ne ţine treji noaptea este revenirea riscului inflaţionist”, a spus Julius Bendikas, şeful pentru Europa al departamentului de analiză economică şi alocare dinamică de active la Mercer, care administrează direct active de 683 de miliarde de dolari şi consiliază instituţii cu active cumulate de peste 16.000 de miliarde de dolari. El nu mizează încă pe o corecţie bursieră, dar îşi reduce expunerea pe pieţele de obligaţiuni, care ar putea fi primele afectate de un şoc inflaţionist.

Primele semne de nervozitate au apărut pe piețele bursiere: acțiunile Oracle au scăzut luna trecută după ce compania a raportat creșteri masive ale cheltuielilor, iar titlurile Broadcom au fost penalizate după avertismente privind comprimarea marjelor.

De asemenea, producătorul de calculatoare HP Inc estimează presiuni asupra prețurilor și profiturilor în a doua jumătate a anului 2026, pe fondul scumpirii memoriilor, generate de cererea ridicată din centrele de date.

”Inflaţia este factorul care ar putea începe să sperie investitorii şi să scoată la iveală fisuri în pieţe”, a declarat Kevin Thozet, membru al comitetului de investiţii şi administrator de portofoliu la Carmignac. În acest context, el a crescut expunerea pe titluri de stat protejate împotriva inflaţiei, avertizând că, odată cu creşterea riscului de majorare a dobânzilor, evaluările generoase acordate acţiunilor din zona inteligenţei artificiale ar putea scădea semnificativ.

Analiștii Deutsche Bank estimează că investițiile în centre de date pentru inteligență artificială ar putea ajunge la 4.000 de miliarde de dolari până în 2030, iar ritmul rapid al acestor proiecte riscă să provoace blocaje în aprovizionarea cu cipuri și energie, alimentând o spirală a costurilor.