În 2025 Statele Unite au colectat cu aproximativ 187 miliarde de dolari mai mult din tarife comparativ cu anul precedent, potrivit unei analize citate de CNN. Creșterea este estimată la aproape 200%, însă, conform calculelor JPMorgan, aproximativ 80% din această povară a fost suportată de companii, nu de consumatori. Acest model este considerat temporar, pe măsură ce firmele își epuizează capacitatea de a absorbi costurile.

Consultanții în comerț internațional arată că multe companii, care inițial au evitat majorările de prețuri, sunt acum constrânse să le aplice. Kyle Peacock, principal la Peacock Tariff Consulting, a explicat că unele firme au început deja să includă costurile tarifelor în prețuri la începutul anului. Alte companii intenționează să facă acest pas în primul sau al doilea trimestru, iar produsele cu marje reduse, precum alimentele, sunt considerate printre cele mai expuse.

Această evoluție conturează o dilemă pentru președintele Donald Trump, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului. Menținerea tarifelor riscă să amplifice nemulțumirile legate de costul vieții, în timp ce relaxarea acestora ar putea submina una dintre politicile economice promovate intens de administrație. Situația obligă Casa Albă să cântărească atent costurile economice și riscurile electorale.

De-a lungul timpului, Donald Trump a amânat sau retras mai multe amenințări tarifare, suficient de frecvent încât pe Wall Street să circule acronimul „TACO”, interpretat ca Trump Always Chickens Out.

Chiar la începutul acestui an, Casa Albă a amânat tarife importante pentru mobilă, dulapuri și paste italiene, fără explicații detaliate. Aceste decizii sunt privite ca semnale că administrația este sensibilă la impactul politic al creșterilor de prețuri.

Presiunile inflaționiste sunt considerate deja vizibile de către analiști. Economiștii de la Goldman Sachs estimează că tarifele au adăugat aproximativ o jumătate de punct procentual la inflația din 2025. Această contribuție a fost suficientă pentru ca inflația să depășească ținta de 2% a Federal Reserve, iar pentru primele șase luni ale acestui an este anticipată o creștere suplimentară de încă trei zecimi de punct procentual.

Un element major de incertitudine îl reprezintă verdictul așteptat al Curtea Supremă a SUA privind legalitatea celor mai ample tarife impuse de administrația Trump. Tarifele contestate au adus deja peste 130 de miliarde de dolari la bugetul federal. O decizie nefavorabilă ar putea limita capacitatea președintelui de a introduce noi tarife și ar putea deschide calea unor rambursări către companii.

Oficialii americani au sugerat că, în cazul unei decizii negative a Curții Supreme, administrația ar putea apela la alte instrumente tarifare. Pe fondul scăderii popularității și al sensibilității crescute față de costul vieții, anul 2026 se anunță decisiv. Rămâne de văzut dacă tarifele vor declanșa un șoc inflaționist major sau vor fi din nou diluate prin excepții, amânări și retrageri tactice.