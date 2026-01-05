Executivul de la Paris pregătește noi măsuri pentru a răspunde protestelor tot mai ample ale fermierilor francezi, care au blocat drumuri și au organizat manifestații în mai multe regiuni ale țării în ultima lună. Printre măsurile anunțate se numără suspendarea importurilor pentru anumite produse alimentare care conțin reziduuri de substanțe interzise în Uniunea Europeană.

Anunțul a fost făcut duminică de premierul Franței, Sébastien Lecornu, în contextul tensiunilor crescute din sectorul agricol.

Nemulțumirile fermierilor sunt legate atât de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, cât și de modul în care autoritățile franceze au gestionat o boală animală care a afectat efectivele de animale și a generat pierderi economice semnificative.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, Sébastien Lecornu a anunțat într-o postare pe platforma X că, în perioada următoare, va fi emis un decret guvernamental prin care se va oficializa suspendarea importurilor unor produse alimentare care conțin reziduuri de substanțe neautorizate pe piața europeană.

„Avocado, mango, guava, citrice, struguri și mere din America de Sud sau din alte părți nu vor mai fi permise pe teritoriul național”, a declarat Lecornu, conform Mediafax.

Măsura ar urma să vizeze produse provenite în special din state sud-americane, dar și din alte regiuni, dacă acestea nu respectă standardele europene privind utilizarea pesticidelor și a altor substanțe chimice.

Combaterea concurenței neloiale și protejarea consumatorilor

Guvernul francez susține că decizia nu are doar un caracter economic, ci și unul de siguranță alimentară, fiind menită să protejeze consumatorii și să asigure condiții corecte de concurență pe piață.

„Acesta este un prim pas pentru a ne proteja lanțurile de aprovizionare, consumatorii și pentru a lupta împotriva concurenței inegale, care reprezintă o problemă reală de justiție și echitate pentru fermierii noștri”, a adăugat premierul francez.

Autoritățile de la Paris au subliniat în repetate rânduri că fermierii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte privind mediul, sănătatea animalelor și siguranța alimentară, în timp ce produsele importate din afara UE ar ajunge pe piață la prețuri mai mici, fără a respecta aceleași standarde.

Acordul Mercosur, subiect sensibil în Franța

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur rămâne un subiect extrem de controversat în Franța. În timp ce state precum Germania și Spania susțin finalizarea și ratificarea acordului, criticii francezi avertizează că acesta ar putea duce la creșterea importurilor de produse agricole ieftine din America de Sud, în special carne de vită.

Oponenții acordului susțin că produsele sud-americane nu respectă standardele europene de mediu și de siguranță alimentară, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra fermierilor europeni și ar crea un dezechilibru concurențial major.

Presiuni politice și sociale asupra Executivului

Protestele fermierilor au devenit una dintre cele mai sensibile probleme politice pentru guvernul francez, care încearcă să evite escaladarea conflictului social într-un context economic deja dificil. Suspendarea importurilor este văzută ca un semnal de deschidere către revendicările agricultorilor, însă liderii sindicatelor agricole avertizează că măsura ar putea fi insuficientă.

Guvernul de la Paris a anunțat că urmează să evalueze și alte măsuri de sprijin pentru sectorul agricol, inclusiv la nivel european, în încercarea de a reduce tensiunile și de a restabili încrederea fermierilor în politicile publice.