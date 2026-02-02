Vânzările de autovehicule noi din România au înregistrat o scădere puternică în prima lună a acestui an, un fenomen atribuit în mare parte echilibrării înmatriculărilor masive din decembrie 2025.

În luna ianuarie au fost înmatriculate doar 7.927 de autoturisme, un minus de 33,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Această contracție vine după o lună decembrie cu cifre record, când peste 20.000 de vehicule au fost înmatriculate într-o singură lună, situație considerată fără precedent în ultimii ani.

Analiza pieței indică faptul că această scădere a fost determinată de un calendar dezechilibrat al Programului Rabla, care s-a concentrat în ultima parte a anului trecut, generând livrări comasate și un volum foarte mare al înmatriculărilor în ultimele săptămâni din decembrie.

În plus, noile reglementări de mediu aplicate de la 1 ianuarie au determinat dealerii să înmatriculeze stocurile la cererea producătorilor, ceea ce a redus considerabil cererea la început de an.

În acest context, piața a arătat o scădere semnificativă pentru modelele Dacia, tradițional lider pe piața auto românească.

Modelul Logan a înregistrat doar 279 de unități înmatriculate, poziționându-se pe locul al treilea în clasamentul general, fiind depășit de SUV-ul Duster și de Skoda Octavia, care a înregistrat 302 unități. Această situație a fost explicată prin dependența Logan de Programul Rabla, clienții săi fiind aproape inexistenți în absența acestui stimulent.

Alte modele Dacia au suferit, de asemenea, scăderi semnificative. Sandero a coborât pe locul 24, cu doar 86 de unități înmatriculate, iar Bigster a devenit al treilea cel mai vândut model al mărcii. Spring, singurul automobil electric al Dacia, a înregistrat un volum redus, situându-se pe locul 33, cu doar 64 de unități înmatriculate.

Pe de altă parte, anumite modele au cunoscut o revenire în Top 10 datorită dezechilibrelor din piață. Tesla Model Y a urcat pe locul 8, cu 143 de unități, iar alte modele populare precum Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla, Hyundai Tucson și Ford Puma au completat clasamentul celor mai vândute autoturisme la început de 2026.

În ceea ce privește mărcile, Dacia a rămas liderul pieței, însă cu un volum redus de 1.442 de unități, fiind urmată de Toyota, cu 764 de vehicule înmatriculate.

Skoda, Volkswagen, Mercedes și Hyundai au completat clasamentul, însă cu volume mult mai mici decât în lunile precedente. Segmentul vehiculelor complet electrice a continuat să scadă, cu 974 de unități (-16,3%), în timp ce motorizările hibride au înregistrat 4.642 de unități (-12,1%).

Specialiștii din industrie avertizează că, în cazul în care Guvernul României nu va lansa un nou Program Rabla în 2026, estimările pieței sunt pesimiste. Se preconizează o scădere accentuată a vânzărilor auto, cu impact direct asupra producției celor două uzine auto din România, Dacia și Ford, și asupra întregului sector de distribuție auto.