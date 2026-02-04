Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că o eventuală interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale ridică probleme serioase de aplicare, în condițiile în care tehnologia este ușor de utilizat și greu de controlat în viața de zi cu zi. Șeful Executivului a explicat că realitatea digitală actuală face ca astfel de măsuri să fie rapid ocolite, chiar și atunci când există intenții clare de protecție a minorilor.

Premierul a subliniat că nivelul ridicat de competență digitală al copiilor și adolescenților transformă orice interdicție generală într-o soluție fragilă. Accesul facil la telefoane mobile și la dispozitive conectate la internet, inclusiv în prezența adulților, reduce semnificativ eficiența unor restricții impuse strict prin lege.

„E greu, cred, că astăzi să se ia o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune… Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil”, a explicat Ilie Bolojan.

În acest context, premierul a indicat că responsabilitatea nu poate fi transferată exclusiv către stat sau către platformele digitale, ci trebuie împărțită între autorități, părinți și sistemul educațional. Potrivit acestuia, dialogul și controlul parental rămân instrumente mai eficiente decât interdicțiile rigide, greu de monitorizat.

Ilie Bolojan a insistat asupra ideii că orice decizie politică sau administrativă trebuie să fie însoțită de mecanisme clare de implementare. În lipsa acestora, regulile riscă să fie percepute ca formale și să nu producă efectele scontate în societate, mai ales într-un domeniu atât de dinamic precum mediul online.

Premierul a atras atenția că adoptarea unor interdicții care nu pot fi verificate sau sancționate coerent poate submina respectul pentru lege. În opinia sa, o reglementare care nu este aplicabilă în mod real nu doar că eșuează, dar transmite și un mesaj greșit privind autoritatea statului și seriozitatea cadrului normativ.

„Mi-e greu să cred că am putea să venim cu astfel de interdicții, pentru că trebuie gândite niște lucruri pe care chiar să le poți pune în practică. Altfel, e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poți pune în practică, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile”, a declarat Ilie Bolojan.

În acest sens, șeful Guvernului a sugerat că accentul ar trebui mutat de la sancțiuni generale către politici publice care sprijină educația digitală, conștientizarea riscurilor și implicarea directă a familiilor.

Dezbaterea privind accesul minorilor la rețelele sociale a fost relansată la finalul lunii ianuarie, când Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a avansat public ideea limitării utilizării platformelor digitale de către copii și adolescenți. Propunerea a fost motivată de efectele negative ale expunerii excesive la conținut online asupra dezvoltării emoționale și sociale.

Raed Arafat a pus accent pe responsabilitatea statului de a interveni atunci când sănătatea și bunăstarea copiilor sunt puse în pericol, chiar și în spațiul virtual. Declarația sa a generat reacții atât din partea societății civile, cât și a clasei politice, readucând în prim-plan dilema dintre protecție și libertate digitală.