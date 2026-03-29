Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat duminică după-amiază la declarațiile prim-vicepreședintelui PNL, care îi solicitase să revină la masa discuțiilor și să renunțe la ceea ce acesta a numit o aventură politică. Liderul social-democrat a subliniat că a participat la toate ședințele coaliției și a respins ideea că ar fi absent din dialogul politic.

Grindeanu a precizat că, în această perioadă, în interiorul PSD au loc consultări interne și a insistat că deciziile partidului vor fi luate fără influențe externe. Acesta a transmis că nu își permite să spună altor formațiuni politice cum să își gestioneze activitatea și, în consecință, nu va accepta ca alte partide să dicteze direcția PSD.

„A fost vreo coaliţie de care nu ştiu eu? Am fost la toate coaliţiile. Evit să intru în astfel de dezbateri cu oricine. Ceea ce facem noi în această perioadă e o consultare internă. Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului ce avem noi de făcut”, a declarat Grindeanu.

Totodată, liderul social-democrat a făcut un apel la decență în spațiul public, subliniind că nu a intervenit niciodată în modul în care PNL, USR sau alte partide își organizează activitatea internă. El a afirmat că astfel de intervenții externe nu fac decât să deterioreze climatul politic și a reiterat că PSD își va stabili singur strategia și deciziile.

„Pe mine nu m-aţi auzit să dau lecţii celor de la PNL cum să îşi gestioneze lucrurile, sau celor de la USR, sau altor partide. Aşa că aş face un apel la decenţă, să ne lase în pace. Ne organizăm noi cum credem de cuviinţă şi luăm deciziile noi, fără imputuri care vin din afară pentru că nu fac decât să strice atmosfera. Să aibă decenţă şi să se abţină. Repet, pe noi nu ne-aţi auzit să ne dăm cu părerea despre cum se organizează alte partide. E treaba lor. E treaba noastră să luăm decizii pentru PSD”, a mai spus Grindeanu.

Declarația lui Sorin Grindeanu poate fi urmărită aici.

De cealaltă parte, Ciprian Ciucu a criticat acțiunile lui Sorin Grindeanu, pe care le-a descris drept o aventură politică, și a cerut revenirea la dialog în cadrul coaliției. Reprezentantul liberalilor a susținut că PNL nu a contribuit la declanșarea crizei politice și nici la agravarea acesteia, dar a avertizat că, în cazul în care PSD va ieși de la guvernare, nu va mai exista o altă coaliție cu social-democrații.

„Partidul Naţional Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză şi, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească” , a susținut liberalul.

În același timp, Ciucu a transmis că nu este posibil un joc politic în ceea ce privește stabilitatea coaliției și a subliniat că PNL nu va accepta rolul de susținător pasiv al PSD la guvernare.