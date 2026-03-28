Întrebat dacă analizează alte opțiuni de coaliție, având în vedere declarațiile lui Ciprian Ciucu (PNL) că PSD nu ar mai putea face alianță dacă părăsește guvernarea, Sorin Grindeanu a subliniat că deciziile luate în cadrul partidului pe care îl conduce vizează exclusiv interesele social-democraților, nu ale altor formațiuni politice.

”Noi facem consultare în primul rând pentru noi. Eu nu fac consultare pentru cei din afară. Noi vom vota în primul rând pentru noi, pentru PSD, aşa cum am votat în vară, aproape 5.000 de oameni tot să intrăm în această coaliţie, tot aceiaşi oameni, astăzi sau în 20 aprilie, ca să fiu mai corect, vor decide care este drumul pe care merge PSD. Nu luăm aceste decizii pentru PNL, USR şi UDMR. Eu nu pot să comentez ce vor să facă ei şi ce spun ei. Noi decidem pentru PSD şi nici nu e rostul PSD să spună cum să se organizeze PNL”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat că partidul exclude orice alianță cu AUR și nu va sprijini un guvern minoritar. El a precizat că, după finalizarea tuturor întâlnirilor regionale, Biroul Permanent Național va analiza sugestiile primite și va formula întrebările necesare pentru consultarea internă, astfel încât deciziile să reflecte opiniile organizațiilor din întreaga țară.

”Al doilea lucru este cel legat de alianţe. Am exclus o alianţă PSD-AUR, o mai spun o dată, şi în al doilea rând, nu vom vota un guvern minoritar. Astea sunt lucrurile pe care le ştim în acest moment. (…) Am hotărât în Biroul Permanent Naţional că, odată cu finalizarea întâlnirilor regionale, şi astăzi am avut o a doua, o să mai avem încă şase… După ce finalizăm acest tur, în toată ţara, vom avea o şedinţă de Birou Permanent Naţional în care vom discuta care sunt întrebările. Sigur, în mare le ştim. Sigur, în mare le-am discutat în BPN, dar cred că procedural corect este să facem această trecere prin toate organizaţiile. Sunt convins că o să primim idei bune de care să ţinem cont şi pe care să le înglobăm când formulăm întrebări şi luăm decizii”, a susţinu Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat sâmbătă acţiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, descriindu-le drept „o aventură politică” și îndemnându-l să revină la dialog. Ciucu a subliniat că PNL nu a provocat criza politică și nici nu a încercat să o amplifice, dar a avertizat că, în cazul în care PSD va părăsi guvernarea, nu va mai exista nicio coaliţie cu social-democraţii, iar PNL nu va deveni „balama” a PSD în guvern.