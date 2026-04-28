George Simion a vorbit despre procesul de depunere a moțiunii de cenzură împotriva Guvernului împreună cu PSD, punctând că despre acest demers a fost informat și Călin Georgescu.

Liderul AUR a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale este la curent cu acțiunile partidului și cu planul privind schimbarea actualului Executiv.

„E informat cu privire la acțiunile noastre”, a spus liderul AUR George Simion, potrivit Digi24.

În același timp, Simion continuă să îl păstreze aproape pe Călin Georgescu, aflat în prezent sub anchetă pentru tentativă de lovitură de stat, iar apropierea dintre cei doi este vizibilă și la nivel de mesaj politic.

Pe 16 aprilie, Călin Georgescu vorbea despre necesitatea unei reconcilieri politice și despre formarea unui guvern susținut de primele trei partide din Parlament, respectiv PSD, AUR și PNL.

La aproximativ două săptămâni distanță, George Simion a folosit aceeași idee, afirmând că România are nevoie de reconciliere națională și că interesul cetățenilor trebuie să primeze în fața intereselor de partid.

„România astăzi are nevoie, în cel mai scurt timp, de un guvern de reconciliere națională. Aceste trei (partide – n.red.), luându-le metodic, ele pot ridica acest guvern de reconciliere națională”, a declarat Călin Georgescu. „E timpul să ajungem la reconciliere națională. E timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și firmelor românești, nu interesele de partid”, a spus ulterior Simion.

Pe 17 aprilie, George Simion și Călin Georgescu au fost surprinși împreună la Biblioteca Națională din București, într-o apariție care a atras atenția în contextul tensiunilor politice din acea perioadă.

Întrebat ulterior ce a discutat cu Georgescu, liderul AUR a răspuns că acest lucru se va vedea în săptămâna următoare, fără alte explicații.

La scurt timp după această întâlnire, PSD a avut ultima ședință înainte de votul privind ieșirea de la guvernare, iar ulterior social-democrații și-au retras miniștrii din Executiv.

După încă o săptămână, PSD și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

George Simion a declarat că obiectivul formațiunii este organizarea de alegeri anticipate și reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din 2024.

Acesta susține că moțiunea de cenzură va trece fără probleme în Parlament și că actuala coaliție trebuie schimbată. Pentru demiterea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Liderul AUR afirmă că partidul său urmărește revenirea la votul popular și consideră că actuala direcție politică duce România spre o situație tot mai dificilă.