Regulamentul UE privind datele, cunoscut la nivel european sub denumirea de EU Data Act, a intrat în vigoare la începutul anului 2024, iar prevederile sale se aplică efectiv din 12 septembrie 2025. Actul normativ stabilește drepturi clare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană în legătură cu informațiile colectate de dispozitivele conectate, categorie din care fac parte nu doar telefoanele mobile sau televizoarele inteligente, ci și automobilele moderne.

Prin această reglementare, instituțiile europene urmăresc să limiteze controlul exclusiv al producătorilor asupra datelor generate de produsele lor și să creeze un cadru care să favorizeze concurența. În practică, utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa, utiliza și transfera datele colectate de propriile vehicule, fără a fi condiționați de taxe suplimentare sau de restricții impuse unilateral de constructori.

Deși percepția publică asociază noțiunea de „date” în principal cu dispozitivele IT, automobilele actuale funcționează ca veritabile centre digitale pe roți. Testele efectuate în mod repetat de clubul auto german ADAC au demonstrat că mașinile colectează volume semnificative de informații, de la parametri tehnici și date de diagnostic până la informații despre stilul de condus și frecvența utilizării, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Un element esențial al regulamentului UE este faptul că dreptul asupra datelor nu se limitează la produsele achiziționate după intrarea în vigoare a normelor. Proprietarii unor vehicule deja cumpărate vor putea solicita acces la informațiile generate, vor avea posibilitatea să le șteargă sau să le transmită către terți, iar producătorii nu vor putea percepe costuri pentru simplul acces la aceste date.

Aplicarea regulamentului UE aduce modificări importante în relația dintre șoferi și constructorii auto, dar și în piața serviciilor de reparații și asigurări. Proprietarii de mașini vor putea decide în mod explicit dacă doresc să partajeze anumite informații cu societățile de asigurare sau cu atelierele independente, ceea ce ar putea influența ofertele comerciale și nivelul tarifelor.

Producătorii sunt obligați să comunice clar ce tipuri de date sunt colectate, în ce scop și prin ce mijloace pot fi accesate. Utilizatorii trebuie să aibă la dispoziție atât metode directe, cum ar fi aplicații dedicate sau interfețe digitale, cât și posibilitatea de a formula solicitări oficiale către companie pentru a obține informațiile generate de vehicul.

Pentru industria auto, aceste cerințe presupun renunțarea la sistemele închise, cunoscute drept „silozuri de date”, în care doar producătorul deținea controlul total asupra informațiilor. Regulamentul impune dezvoltarea unor soluții tehnice care să permită și service-urilor independente accesul la datele necesare pentru diagnoză și reparații, schimbare ce ar putea modifica echilibrul din piața post-vânzare, potrivit relatărilor publicate de CHIP.

În același timp, constructorii auto susțin că deschiderea accesului la date poate genera riscuri pentru protejarea secretelor comerciale și a proprietății intelectuale. Reprezentanții industriei avertizează că anumite informații tehnice ar putea fi utilizate de competitori sau de terți în mod necorespunzător, dacă nu există garanții suplimentare privind securitatea.

O etapă suplimentară în implementarea regulamentului UE va fi atinsă la 12 septembrie 2026, când toate vehiculele noi introduse pe piață vor trebui concepute astfel încât accesul la date să fie posibil încă din faza de proiectare. Această obligație presupune integrarea unor soluții tehnice care să faciliteze transferul și gestionarea informațiilor într-un mod transparent pentru utilizatori.

În teorie, noul cadru legislativ ar trebui să consolideze poziția șoferilor și să le ofere o libertate mai mare în alegerea furnizorilor de servicii. Accesul direct la datele tehnice și de utilizare ar putea permite compararea mai ușoară a ofertelor de asigurare sau a tarifelor practicate de diferite ateliere auto.

Pe de altă parte, experții în protecția datelor atrag atenția asupra riscurilor asociate distribuirii informațiilor sensibile fără măsuri stricte de control. Aceștia subliniază că datele generate de vehicule pot include detalii despre locație, comportament de condus sau obiceiuri zilnice, iar utilizarea lor necorespunzătoare ar putea afecta viața privată a utilizatorilor.

Organizații precum Bitkom și BDI au semnalat că, cel puțin în Germania, persistă incertitudini privind aplicarea concretă a noilor reguli. Reprezentanții acestor structuri arată că legislația națională nu a fost adaptată complet în perioada de tranziție, ceea ce poate genera dificultăți de interpretare și implementare pentru companii și autorități.