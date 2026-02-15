Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe țări europene au actualizat tarifele vinietelor și taxele de drum, impactând costurile pentru șoferii care tranzitează rețeaua de drumuri internaționale. Ajustările reflectă inflația, digitalizarea proceselor de achiziție și politici ecologice, precum principiul „poluatorul plătește”.

În Austria, vinietele 2026 au înregistrat creșteri moderate. Vinieta anuală pentru autoturisme costă acum 106,80 €, iar vinietele pe termen scurt, de 10 zile și 2 luni, au fost ajustate. Autoritățile elimină treptat autocolantele fizice, promovând vinieta digitală, care poate fi achiziționată online sau la puncte autorizate.

Ungaria a introdus ajustări pentru e-vinietele 2026, păstrând structura pe durate de valabilitate: zilnic, 10 zile sau anual. Plata se realizează exclusiv digital, prin aplicații mobile și site-uri oficiale, ceea ce simplifică procesul și reduce riscul amenzilor pentru șoferi.

În Cehia, vinietele au crescut ușor, iar rețeaua de drumuri taxabile a fost extinsă. Pentru anumite categorii de vehicule, costul include acum o componentă legată de emisiile CO₂, încurajând șoferii și transportatorii să folosească vehicule mai puțin poluante. Achiziția digitală permite evitarea cozilor și controalelor suplimentare.

Vinieta anuală pentru autoturisme a crescut la aproximativ 90 €, marcând o ajustare semnificativă față de 2025. Plata poate fi efectuată online sau la puncte fizice autorizate, iar opțiunile digitale sunt tot mai populare. Scopul este adaptarea tarifelor la inflație și la costurile de întreținere a infrastructurii rutiere.

Bulgaria a adoptat moneda euro pentru taxele de drum, ajustând toate vinietele. Autoritățile au introdus și o vinietă de o zi pentru autoturisme, la aproximativ 4,09 €, ideală pentru călătorii scurte sau tranzit turistic. Achiziția se poate face online, prin aplicații mobile sau la stații autorizate.

În Elveția, vinieta anuală 2026 pentru autoturisme nu s-a majorat, menținându-se la 40 CHF (aproximativ 41 €). Vinieta este disponibilă doar fizic, cu valabilitate de 12 luni.

În Slovenia, tarifele nu au suferit modificări semnificative, însă autoritățile au clarificat regulile pentru scutiri și tranzitul pe distanțe scurte, mai ales pentru vehicule electrice. Vinieta poate fi achiziționată online sau la puncte fizice autorizate.

Pe lângă aceste țări, multe alte state europene au actualizat sistemele de taxare rutieră, extinzând rețelele taxabile și indexând tarifele pentru vehicule grele și transportatori, în conformitate cu Directiva Eurovignette.

Principalele tendințe pentru 2026 sunt: