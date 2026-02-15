Permisul de conducere are o valabilitate limitată, stabilită în funcție de categorie și de vârsta titularului. După expirarea termenului înscris pe document, permisul nu mai conferă dreptul legal de a conduce pe drumurile publice. Din punct de vedere juridic, persoana respectivă a obținut anterior dreptul de a conduce, însă nu mai are un document valabil care să ateste acest drept.

Codul rutier în vigoare prevede că folosirea unui permis de conducere expirat reprezintă o contravenție. Fapta este sancționată cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, adică între 6 și 8 puncte-amendă. Asta înseamnă o amendă de aproximativ 1.215 lei până la 1.620 lei dacă ești prins circulând cu permisul expirat.

Polițistul rutier poate reține permisul expirat și poate elibera o dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație limitat, pentru a permite șoferului să se prezinte la autoritatea competentă în vederea preschimbării documentului.

De reținut că, legea nu prevede o perioadă de grație după data expirării. Din momentul înscris pe permis, documentul devine invalid, iar conducerea unui vehicul în această stare este sancționată contravențional, chiar dacă acesta a expirat recent.

Diferența esențială față de situațiile penale este faptul că titularul permisului expirat a avut anterior dreptul de a conduce. Legislația tratează această situație ca o nerespectare a obligației administrative de reînnoire a documentului, nu ca o lipsă totală a dreptului de a conduce.

Din acest motiv, fapta nu este încadrată la infracțiuni și nu atrage deschiderea unui dosar penal sau înscrierea în cazierul judiciar.

Conducerea unui autovehicul fără a deține dreptul legal de a conduce este prevăzută în Articolul 335 din Codul Penal al României. Această noțiune nu se referă doar la persoanele care nu au obținut niciodată un permis de conducere. Sunt incluse și situațiile în care permisul a fost suspendat, anulat sau revocat, precum și cazurile în care o persoană conduce un vehicul pentru o categorie pentru care nu are drept legal.

În toate aceste situații, legea consideră că persoana nu are dreptul de a conduce. Fapta este încadrată ca infracțiune și atrage răspundere penală.

Spre deosebire de permisul expirat, aici nu mai este vorba despre o simplă problemă administrativă, ci despre încălcarea unei norme de drept penal.

Codul penal prevede că persoana care conduce un vehicul fără a deține permis de conducere riscă pedeapsa cu închisoarea sau amenda penală. Limitele de pedeapsă diferă în funcție de situație. În cazul în care permisul nu a fost obținut niciodată, pedeapsa este mai severă.

Legea prevede că persoana care conduce un autovehicul fără să fi obținut vreodată permis de conducere riscă pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Dacă permisul a fost suspendat sau anulat, legea prevede pedepse mai mici, dar tot în sfera penală. În astfel de cazuri se întocmește dosar penal, se desfășoară cercetări, iar soluția este stabilită de instanță. Atunci când șoferul are permisul suspendat, anulat sau revocat, ori conduce un vehicul pentru o categorie pentru care nu are drept legal, fapta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală.

Din perspectiva legii, diferența majoră este existența sau inexistența dreptului de a conduce. Permisul expirat indică un drept dobândit anterior, dar neactualizat din punct de vedere administrativ, motiv pentru care sancțiunea este contravențională. Lipsa permisului sau lipsa dreptului de a conduce indică absența acestui drept, iar legea tratează fapta ca infracțiune penală.