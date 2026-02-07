Mulți conducători auto sunt convinși că restricțiile din Codul rutier vizează doar transportul copiilor, însă legea este mult mai strictă atunci când vine vorba despre animale. Chiar și în cazul unor deplasări scurte, această abatere este sancționată sever.

Codul rutier nu face nicio diferență între animale de companie și alte tipuri de animale și nici între cele considerate periculoase sau inofensive. Astfel, fie că este vorba despre un câine de talie mică, o pisică sau orice alt animal, transportul pe locurile din față ale mașinii este interzis.

Regula se aplică indiferent de:

durata drumului;

tipul vehiculului;

poziția animalului (în brațe sau liber pe scaun);

percepția șoferului asupra riscului.

Legiuitorul pornește de la ideea că prezența unui animal pe scaunul din față poate distrage atenția conducătorului auto și poate afecta controlul asupra vehiculului, punând în pericol siguranța rutieră.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier stabilește clar această interdicție, fără a lăsa loc de interpretări:

„Se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupa scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Prevederea se aplică în toate situațiile de trafic și nu ține cont de scopul deplasării sau de condițiile meteo ori de trafic.

Încălcarea acestei reguli este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, una dintre cele mai severe prevăzute de Codul rutier. Asta înseamnă aplicarea unui număr cuprins între 9 și 20 de puncte-amendă.

În prezent, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei. Prin urmare:

amenda minimă este de 1.822,5 lei (9 puncte-amendă);

amenda maximă ajunge la 4.050 de lei (20 de puncte-amendă).

Nivelul ridicat al sancțiunii arată că legiuitorul consideră această abatere un risc major pentru siguranța circulației.

Transportul animalelor pe locurile din față este considerat periculos deoarece poate:

distrage atenția șoferului;

limita mișcările acestuia la volan;

interfera cu airbagurile;

provoca reacții imprevizibile în situații de urgență.

Din acest motiv, legea nu lasă loc pentru excepții sau interpretări personale.

Un aspect care surprinde este diferența mare dintre sancțiunile aplicate pentru transportul animalelor și cele prevăzute pentru nerespectarea regulilor privind transportul copiilor.

Șoferii care nu folosesc sisteme de siguranță pentru copii riscă sancțiuni mult mai mici, de doar patru sau cinci puncte-amendă. Asta înseamnă amenzi cuprinse între 810 lei și 1.012,5 lei, de aproximativ patru ori mai mici decât cele aplicate pentru transportul animalelor pe locurile din față.

Diferența de tratament sancționator ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care ambele situații sunt legate direct de siguranța rutieră.

Pentru a respecta legea și a evita sancțiunile:

animalele trebuie transportate exclusiv pe bancheta din spate sau în spații special amenajate;

este recomandată folosirea cuștilor de transport sau a sistemelor de prindere dedicate;

animalul nu trebuie să aibă acces în zona șoferului sau a pasagerului din față.

Ignorarea acestor reguli poate costa scump, iar sancțiunile se aplică indiferent de buna-credință a conducătorului auto.