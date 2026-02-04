Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române, începând cu data de 4 februarie 2026 a fost instituită măsura de închidere a circulației rutiere pe DN 7C Transfăgărășan. Restricția se aplică pe tronsonul kilometric 61+500 – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș.

Măsura este valabilă până la data de 20 martie 2026 și este necesară pentru executarea unor lucrări de retehnologizare care vizează amenajarea hidrotehnică de la Barajul Vidraru. Lucrările presupun înlocuirea unor grătare aferente barajului și necesită staționarea unei macarale pe partea carosabilă.

Centrul Infotrafic a precizat că lucrările vor fi executate în anumite intervale orare, astfel încât să fie permisă circulația în afara acestora. De luni până joi, intervențiile au loc între orele 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, pentru a asigura accesul riveranilor în anumite perioade ale zilei.

De vineri până duminică, lucrările sunt programate între orele 08:00 – 11:00, interval ales pentru a permite și tranzitul turiștilor care se deplasează în zonă. În afara acestor intervale, circulația poate fi reluată temporar, în funcție de evoluția lucrărilor.

Centrul Infotrafic a reamintit că pe DN 7C, pe sectorul kilometric 104 – 130+800 metri, între localitățile Piscu Negru și Bâlea Cascadă, circulația rutieră este închisă pe timpul iernii.

Redeschiderea acestui sector are loc, de regulă, la începutul sezonului cald, în funcție de condițiile meteorologice și de siguranța traficului.

Separat de situația de pe Transfăgărășan, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a informat că miercuri, 4 februarie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, traficul este restricționat progresiv pe Autostrada A1 București – Pitești.

Restricțiile se aplică pe ambele sensuri de mers, între kilometrii 86 și 120, pentru efectuarea unor reparații izolate ale gropilor din carosabil. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele afectate, să respecte semnalizarea temporară și să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii de circulație.