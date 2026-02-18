Dacă un șofer nu plătește o amendă în 90 de zile de la termenul limită, îi poate fi suspendat dreptul de a conduce. Aceasta este propunerea dintr-un proiect de ordonanță a Guvernului Bolojan, publicat deja de Ministerul Dezvoltării. Autoritățile locale vor verifica dacă amenda a fost plătită. Dacă nu, vor începe procedura de suspendare a permisului.

Durata suspendării depinde de cât e de mare amenda: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Fracțiunile de zi nu se iau în calcul. De exemplu, dacă amenda este 500 de lei, permisul va fi suspendat 10 zile.

Această măsură face parte dintr-un plan mai mare al guvernului de a strânge mai mulți bani la nivel local și de a crește disciplina la plata taxelor și amenzilor. În același timp, proiectul prevede și reducerea unor cheltuieli în administrația centrală și locală.

Proiectul de lege schimbă regulile de circulație și introduce o suspendare automată a permisului pentru șoferii care nu plătesc amenzile.

Suspendarea începe la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare după ce se împlinesc 90 de zile de la termenul limită, și se termină la ora 24:00 a ultimei zile de suspendare. Autoritățile locale trimit somația șoferului și introduc datele în sistemele informatice conectate cu Ministerul de Interne. După ce șoferul plătește amenda, permisul este reactivat.

În 30 de zile de la înregistrarea datoriei, șoferul primește o somație detaliată cu data scadenței și perioada exactă de suspendare. Datele se introduc apoi în sistemul informatic PatrimVen al Ministerului Finanțelor și în sistemul național de permise al Ministerului de Interne.

După plata completă, autoritățile reactivează permisul în maxim două zile lucrătoare.

Suspendarea pentru neplata amenzilor curge separat de alte suspendări pentru alte abateri și nu se cumulează cu acestea. Noile reguli vor fi aplicate la șase luni după publicarea ordonanței, ca să se poată conecta sistemele informatice.

Guvernul Bolojan susține că măsura va ajuta la colectarea amenzilor și la responsabilizarea șoferilor, pentru că multe amenzi rămân neachitate.

Guvernul Bolojan susține că trebuie să păstreze stabilitatea bugetului, pentru că deficitul bugetar ar putea depăși 5% din PIB în 2026, iar cheltuielile cu salariile în sectorul public au ajuns la peste 13% din PIB. Executivul trebuie să respecte angajamentele luate față de Uniunea Europeană, cum ar fi planul bugetar pe termen mediu și jaloanele din PNRR, și să urmeze recomandările privind reducerea deficitului și limitarea cheltuielilor.

La nivel local, autoritățile se confruntă cu probleme: scăderea veniturilor proprii, colectarea redusă a taxelor și amenzilor, restanțe care afectează bugetele locale și sancțiuni neîncasate. Guvernul Bolojan susține că dacă nu se iau rapid măsuri, aceste probleme vor continua și vor pune riscuri suplimentare asupra bugetului, motiv pentru care propune ordonanța de urgență.

Proiectul de lege este în dezbatere publică și va fi analizat și aprobat ulterior de Executiv.