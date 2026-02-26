Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că sâmbătă, 28 februarie 2026, ar putea apărea probleme la cumpărarea rovinietei și la plata peajului. Motivul este că se fac lucrări de îmbunătățire a sistemului tehnic.

În ziua de 28 februarie 2026, între orele 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, serviciile prin care sunt verificate bazele de date ale Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituție din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI), nu vor funcționa temporar. Din această cauză, sistemul prin care se emit și se verifică rovinietele ar putea merge mai greu sau chiar să nu funcționeze pentru scurt timp.

Pe scurt, șoferii care încearcă să cumpere rovinieta sau să plătească peajul în aceste intervale pot avea întârzieri sau pot primi erori în timpul procesului.

CNAIR le reamintește șoferilor că, dacă circulă fără rovinietă valabilă, o pot cumpăra până la ora 24:00 a aceleiași zile. De asemenea, peajul poate fi plătit cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

CNAIR recomandă șoferilor să își cumpere rovinieta din timp, pentru a evita problemele care pot apărea din cauza întreruperilor temporare ale sistemului.

Șoferii care circulă pe drumurile naționale din România trebuie să știe cât costă rovinieta în luna februarie 2026. Prețurile depind de tipul vehiculului și de perioada pentru care este valabilă rovinieta.

Pentru autoturisme, tarifele sunt de la 17,83 lei pentru o zi, 30,57 lei pentru 10 zile, 48,41 lei pentru 30 de zile, 76,44 lei pentru 60 de zile și 254,79 lei pentru 12 luni. Vehiculele de transport marfă cu greutate maximă de 3,5 tone plătesc între 50,96 lei și 580,91 lei, în funcție de perioada aleasă.

Pentru camioanele mai mari, prețurile cresc semnificativ: vehiculele între 3,5 și 7,5 tone plătesc între 38,22 lei pe zi și 1.936,37 lei pe 12 luni, iar cele între 7,5 și 12 tone între 66,24 lei pe zi și 3.388,64 lei pe 12 luni. Camioanele cu peste 12 tone, cu maximum 3 axe, plătesc între 86,63 lei pe zi și 4.356,82 lei pe 12 luni, iar cele cu minimum 4 axe între 145,23 lei și 7.261,37 lei pe 12 luni.

Și transportul de persoane are tarife specifice: vehiculele cu 9–23 locuri plătesc între 38,22 lei și 1.936,37 lei, iar cele cu peste 23 locuri între 66,24 lei și 3.388,64 lei, în funcție de durata valabilității rovinietei.

Cursul folosit pentru conversia euro/lei în luna februarie 2026 este de 5,0957 lei pentru 1 euro.