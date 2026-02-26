BERD a revizuit în jos estimarea privind evoluția economiei României, indicând o încetinire mai accentuată decât se anticipa anterior. Noua prognoză arată că produsul intern brut va crește cu 1,2% în 2026, față de estimarea de 1,6% publicată în septembrie.

Instituția financiară internațională arată că dinamica economică rămâne fragilă, în contextul unor factori externi și interni care continuă să afecteze ritmul de dezvoltare. Pentru anul 2027, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare estimează o revenire moderată, cu un avans economic de 2,2%, susținut în principal de absorbția fondurilor europene și de corectarea dezechilibrelor comerciale.

Creșterea economică prognozată pentru următorii ani este strâns legată de implementarea proiectelor finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF), unde se anticipează un vârf al absorbției. În paralel, îmbunătățirea balanței comerciale ar putea contribui la stabilizarea economiei.

Totuși, raportul subliniază că principala vulnerabilitate rămâne cererea externă redusă, care poate afecta exporturile și, implicit, creșterea economică. Această dependență de contextul internațional menține riscurile la un nivel ridicat.

În evaluarea BERD, economia României a avut o evoluție modestă în 2025, cu o creștere estimată la 0,9%, nivel similar cu cel anticipat anterior. Această stagnare reflectă un echilibru fragil între factorii pozitivi și cei negativi din economie.

„Creşterea economică a rămas redusă în 2025, estimată la 0,9%. O intensificare a investiţiilor finanţate din fonduri europene şi redresarea exporturilor de mărfuri au compensat parţial slăbiciunea consumului privat, pe fondul unei scăderi de 5% a salariilor reale în al doilea semestru al anului. Încrederea companiilor rămâne sumbră, pe fondul turbulenţelor politice din primul semestru al anului şi a măsurilor de consolidare fiscală implementate în a doua parte a lui 2025″, se arată în raport.

Datele arată că investițiile publice și exporturile au avut un rol important în menținerea economiei pe linia de plutire, însă consumul intern a fost afectat semnificativ de scăderea puterii de cumpărare. Reducerea salariilor reale a avut un impact direct asupra cererii interne.

În același timp, climatul economic a fost influențat de instabilitatea politică și de măsurile de ajustare fiscală, care au afectat încrederea mediului de afaceri. Companiile au devenit mai prudente în privința investițiilor și extinderii activității.

Pe partea fiscală, BERD estimează o reducere graduală a deficitului bugetar. Acesta ar fi scăzut de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025, urmând să ajungă la 6,2% în 2026, în contextul consolidării finanțelor publice.

Inflația rămâne însă un factor major de risc. Creșterea TVA și scumpirea energiei au dus rata anuală a inflației la 9,7% la finalul anului, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Această evoluție a determinat menținerea unei politici monetare restrictive.

În acest context, Banca Națională a României a păstrat dobânzile la un nivel ridicat pentru a limita presiunile inflaționiste. BERD consideră că această abordare este necesară, însă are efecte secundare asupra creditării și creșterii economice.