Rovinieta reprezintă în continuare taxa obligatorie pentru utilizarea drumurilor naționale și a autostrăzilor din România, iar în 2026 regulile de aplicare rămân ferme. Autoritățile au menținut sistemul electronic de verificare, iar lipsa unei roviniete valabile este sancționată automat, fără oprirea în trafic a conducătorilor auto.

Pentru șoferi, acest sistem înseamnă că responsabilitatea verificării valabilității revine exclusiv utilizatorului. Camerele amplasate pe rețeaua rutieră citesc numerele de înmatriculare și le compară cu baza de date națională, iar orice neconcordanță generează automat proces-verbal de contravenție.

Rovinieta este necesară indiferent de durata deplasării sau de distanța parcursă. Chiar și o singură zi de circulație pe un drum național presupune existența unei taxe de drum valide, iar autoritățile subliniază că nu există perioade de grație sau excepții nejustificate.

Rovinieta pentru anul 2026 are tarife stabilite în euro, cu plata efectuată în lei la cursul BNR din ziua achiziției. Pentru autoturisme, cele mai utilizate opțiuni sunt cele pe termen scurt și mediu, dar rămâne disponibilă și varianta anuală, considerată cea mai avantajoasă pentru șoferii care circulă frecvent.

Costurile pentru un autoturism sunt diferențiate în funcție de perioada de valabilitate. Astfel, rovinieta costă aproximativ 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și ajunge la 50 de euro pentru o valabilitate de 12 luni.

Pentru vehiculele comerciale, de transport marfă sau pasageri, tarifele sunt mai ridicate și se stabilesc în funcție de masa totală maxim autorizată și de categoria de utilizare. Potrivit informațiilor publicate de autorități, diferențele de preț reflectă impactul mai mare al acestor vehicule asupra infrastructurii rutiere.

Achiziția unei roviniete se face exclusiv prin mijloace electronice sau prin puncte autorizate, fără a mai fi necesară afișarea unei dovezi pe parbriz. Sistemul este complet digitalizat, iar confirmarea plății este înregistrată instant în baza de date națională.

Șoferii pot cumpăra rovinieta online, direct de pe site-ul oficial al CNAIR, din aplicații partenere autorizate sau din majoritatea benzinăriilor din România. De asemenea, există terminale de tip self-pay amplasate în centre comerciale și magazine, care permit achiziția rapidă.

La momentul cumpărării, este esențială introducerea corectă a datelor vehiculului. Numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria autovehiculului trebuie completate fără erori, deoarece orice greșeală face ca rovinieta să fie considerată nevalabilă, chiar dacă suma a fost achitată.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a informațiilor înainte de finalizarea plății. O singură cifră introdusă greșit poate duce la aplicarea unei amenzi, situație frecvent întâlnită în practică, potrivit datelor comunicate de CNAIR.

Monitorizarea respectării obligației de plată a rovinietei se realizează printr-o rețea extinsă de camere fixe și mobile, amplasate pe drumurile naționale și autostrăzi. Acestea funcționează permanent și transmit datele în timp real către sistemul central.

Pentru autoturisme, amenzile aplicate în 2026 pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la 1.000 de lei, în funcție de circumstanțele constatate. În cazul vehiculelor de transport marfă sau pasageri, sancțiunile sunt mult mai ridicate, iar pentru camioane pot depăși pragul de 20.000 de lei.

O parte dintre aceste sancțiuni majorate au fost introduse în toamna anului 2025, odată cu actualizarea cadrului legislativ și alinierea la standardele europene. În paralel, autoritățile analizează posibilitatea implementării unui sistem de taxare în funcție de distanța parcursă, similar celor existente în alte state membre ale Uniunii Europene.

În acest context, regula de bază rămâne aceeași: înainte de orice deplasare, șoferii trebuie să se asigure că au o rovinietă valabilă. Pentru cei care folosesc frecvent drumurile naționale, varianta anuală este cea mai eficientă din punct de vedere financiar.

CNAIR recomandă utilizarea exclusivă a platformelor oficiale sau a partenerilor autorizați, pentru a evita situațiile în care plata nu este înregistrată în sistem.