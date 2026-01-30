În România, mulți chiriași semnează contracte de închiriere fără să citească cu atenție toate clauzele sau fără să știe exact care dintre acestea le pot afecta drepturile.

Deși legea prevede anumite reguli pentru protecția consumatorilor și, implicit, a chiriașilor, unele prevederi pot fi incluse abuziv în contracte și pot crea un dezechilibru semnificativ între părți, în detrimentul chiriașului.

În continuare, vă explicăm ce înseamnă clauzele abuzive, care sunt cele mai întâlnite astfel de prevederi în contractele de închiriere și cum îți poți apăra drepturile.

O clauză abuzivă este o prevedere contractuală care creează, în mod nejustificat, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în defavoarea consumatorului, fără ca acesta să fie corect informat sau să fi avut posibilitatea de a negocia acel termen.

În România, normele privind clauzele abuzive sunt reglementate prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori. Conform acestei legi, orice clauză stabilită unilateral și care creează un astfel de dezechilibru poate fi considerată abuzivă.

Legea 193/2000 prevede că aceste clauze nu produc efecte asupra consumatorului și pot fi declarate nule în instanță, iar restul contractului rămâne valabil dacă poate funcționa fără partea abuzivă.

Prin urmare, dacă o clauză dintr-un contract de închiriere este considerată abuzivă, ea poate fi eliminată fără ca întregul contract să își piardă valabilitatea — chiriașul nu este obligat să respecte acea prevedere ca și când ar face parte din contract.

În contractele de închiriere pot exista prevederi care par, la prima vedere, nevinovate, dar care, din punct de vedere legal sau practic, pot crea un dezechilibru semnificativ în drepturile și obligațiile părților, în special în defavoarea chiriașului.

Aceste clauze pot fi abuzive și, în temeiul legislației protecției consumatorilor, nu obligă chiriașul dacă sunt contestate și declarate nule. Iată câteva dintre cele mai comune astfel de situații.

Unul dintre drepturile fundamentale ale chiriașului este dreptul la intimitate și folosință liniștită a locuinței. Totuși, multe contracte includ prevederi care par a permite proprietarului să viziteze locuința fără notificare prealabilă sau cu frecvență excesivă — uneori cu motivații vagi precum „verificări periodice”.

Astfel de clauze pot fi considerate abuzive, deoarece ele afectează direct intimitatea chiriașului și nu oferă un echilibru corect între nevoile proprietarului și drepturile persoanei care trăiește efectiv în acea locuință.

Contractele ar trebui să precizeze clar când și în ce condiții poate intra proprietarul — de exemplu doar cu notificare prealabilă, într-un anumit interval orar și pentru motive rezonabile. Contractele care oferă acces liber sau neclar fără limite realiste sunt susceptibile de a fi abuzive.

Mulți proprietari includ în contract prevederi prin care chiriașul este obligat să plătească penalități foarte mari dacă întârzie plata chiriei sau nu respectă anumite reguli asumate.

Problema apare atunci când aceste penalități nu sunt proporționale cu prejudiciul real și creează un cost total mult mai mare decât ceea ce ar fi rezonabil.

În dreptul UE, clauzele care impun compensații excesive sau disproporționate pot fi considerate abuzive — ele sunt similare acelora din alte categorii de contracte (de exemplu contracte de servicii) care, conform legislației UE, trebuie să respecte principiul echilibrului contractual.

De exemplu, clauzele care impun plata unor sume exagerate pentru o simplă întârziere de câteva zile la plata chiriei pot fi contestate în instanță ca fiind nejustificat de oneroase.

Unele contracte de închiriere atribuiau chiriașului obligația de a plăti pentru orice tip de reparație fără nicio limită, chiar dacă acestea țin de uzura normală a locuinței sau de defecțiuni preexistente.

În mod obișnuit, responsabilitatea chiriașului este limitată la uzura rezultată din utilizarea normală a locuinței sau la daunele cauzate prin neglijență sau utilizare necorespunzătoare.

Clauzele care îl obligă pe chiriaș să suporte toate costurile de întreținere și reparații fără criterii obiective pot fi considerate abuzive, deoarece creează un dezechilibru semnificativ între obligațiile chiriașului și cele ale proprietarului.

Un exemplu comun de clauză abuzivă este aceea care permite proprietarului să schimbe unilateral termenii contractului, cum ar fi majorarea chiriei, modificarea duratei contractului sau alte condiții importante fără acordul chiriașului.

Contractele echitabile ar trebui să prevadă că astfel de schimbări pot fi făcute doar prin acordul părților și nu doar la voința uneia dintre ele.

În dreptul UE, clauzele care dau unei părți puterea de a modifica unilateral un contract fără să ofere celeilalte părți un drept echivalent (de a rezilia sau a contesta) sunt considerate potențial abuzive.

De exemplu, o prevedere care spune că „proprietarul își poate modifica chiria în orice moment prin notificare verbală” nu oferă chiriașului o protecție suficientă și ar putea fi nevalidată într-un litigiu.

Contractele care introduc restricții disproporționate asupra modului în care chiriașul își poate folosi locuința, cum ar fi interdicții generalizate privind animalele de companie, oaspeții frecvenți sau alte limitări nejustificate, pot fi considerate abuzive.

Desigur, unele restricții pot fi legitime dacă sunt rezonabile, clare și echilibrate (de exemplu, impunerea unui anumit nivel de zgomot sau respectarea normelor de conviețuire), dar prevederile care impun interdicții totale și nejustificate pot crea un dezechilibru semnificativ.

De exemplu, clauzele care cer ca chiriașul să obțină acordul proprietarului pentru orice schimbare minoră (vorbitul la telefon, vizitarea prietenilor) pot fi văzute ca nejustificate și excesive.

Citește contractul cu atenție

Primul pas este să acordă timpul necesar pentru a citi tot contractul, inclusiv textele scrise cu caractere mici. Clauzele neclare, ambigue sau care îți oferă prea puține informații pot ascunde dispoziții abuzive.

Solicită clarificări sau renegocierea clauzelor

Dacă găsești prevederi suspecte, este recomandat să ceri clarificări scrise sau să negociezi modificarea clauzelor înainte de semnare. Proprietarul ar trebui să accepte să le reformuleze dacă sunt nejustificate.

Consultă un avocat sau un specialist

Un profesionist în drept imobiliar poate analiza contractul și poate identifica clauze care pot fi contestate în instanță sau la autoritățile de protecție a consumatorilor.

Depune o sesizare la autoritățile competente

În România, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) poate fi sesizată dacă consideri că ai semnat un contract cu clauze abuzive. Autoritatea poate verifica și sancționa astfel de prevederi în contractele de consum.

Apelează la instanță

Dacă negocierile eșuează, unul dintre modurile eficiente de a elimina o clauză abuzivă este să intentezi o acțiune în instanță pentru anularea ei. Instanța poate declara clauza nulă fără a invalida întregul contract.

Contractele de închiriere sunt documente importante, care stabilesc reguli de conviețuire pe termen lung. Chiar dacă poate părea o formalitate, fiecare clauză trebuie citită și înțeleasă pe deplin înainte de semnare.

Clauzele abuzive nu doar că îți pot crea probleme financiare sau de confort, ci pot afecta drepturile tale fundamentale, precum intimitatea sau libertatea de folosire a locuinței, fără ca tu să îți dai seama. Identificarea și contestarea acestor prevederi pot face diferența între o experiență de chirie liniștită și una plină de conflicte sau costuri neașteptate.