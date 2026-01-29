O nouă propunere de lege aflată în dezbatere a stârnit îngrijorare în rândul celor care locuiesc la bloc, deoarece ar putea modifica semnificativ modul de repartizare a cheltuielilor lunare de întreținere. Inițiativa vizează scutirea magazinelor și firmelor care funcționează la parterul imobilelor de la plata unei părți importante din cheltuielile comune pentru administrarea și întreținerea clădirii.

Dacă proiectul va fi adoptat, sumele care erau achitate până acum de spațiile comerciale ar urma să fie redistribuite între proprietarii de apartamente.

Propunerea legislativă este inițiată de deputatul PNL Florin Roman și a fost justificată prin situații concrete apărute în Alba Iulia, locul de proveniență al parlamentarului. Deși măsura ar reprezenta un avantaj financiar pentru afacerile de la parterul blocurilor, specialiștii avertizează că efectele asupra locatarilor ar putea fi semnificative, aceștia fiind cei care vor suporta diferențele de cost.

Florin Roman a explicat, în urmă cu ceva timp, că amendamentul a fost formulat în urma numeroaselor reclamații primite de la proprietari de spații comerciale care au acces direct din stradă, intrări separate față de scara blocului și contracte individuale pentru utilități.

Deputatul a arătat că, în aceste condiții, respectivele spații nu utilizează casa scării, liftul sau serviciile de curățenie ale asociației, însă sunt obligate să contribuie la cheltuielile comune ale condominiului, situație pe care o consideră abuzivă.

Parlamentarul PNL a mai susținut că inițiativa legislativă poate rămâne în forma propusă sau poate suferi modificări în Parlament, în funcție de dezbaterile și amendamentele care vor fi aduse. El a oferit exemplul unor blocuri cu fațada la bulevarde intens circulate, unde clienții intră direct în magazine de la stradă, fără a interacționa cu spațiile comune ale imobilului.

În aceste cazuri, comercianții reclamă că sunt puși să plătească pentru lifturi, curățenie sau alte servicii pe care nu le folosesc, fiecare firmă ocupându-se de întreținerea propriului spațiu.

„Cei care au spații comerciale la parter și au acces din stradă, deci nu intră prin scara blocului și au racorduri separate de cei din blocul respectiv, nu utilizează casa scării și reclamă că plătesc în mod abuziv cheltuielile comune de pe o scară de bloc în care ei și clienții lor nu intră. (…) Luați exemplul unui bloc care are, să zic așa, intrarea printr-o stradă secundară și fațada la strada principală sau la bulevard. Oamenii vin pe bulevard și intră în acele magazine. Ei reclamă că sunt puși să plătească pentru lift, pe care nu îl folosesc, sau sunt puși să plătească pentru femeia de serviciu, dar nu folosesc femeia de serviciu, că fiecare își face curățenie în spațiul lui și așa mai departe”, a afirmat Florin Roman într-o declarație acordată Libertatea.

Potrivit proiectului de lege, spațiile comerciale ar urma să fie scutite de la plata cheltuielilor comune de întreținere, cu excepția celor legate strict de structura clădirii, acoperiș și siguranța elementelor comune. În schimb, toate celelalte costuri ar urma să fie redistribuite exclusiv între proprietarii de apartamente.

Avocatul Gelu Pușcaș avertizează că o astfel de modificare legislativă riscă să creeze o situație inechitabilă, deoarece spațiile comerciale își vor păstra drepturile asupra părților comune ale clădirii, fără a mai avea obligații financiare proporționale.

În opinia sa, consecința directă va fi creșterea cheltuielilor de întreținere pentru proprietarii de locuințe, care vor fi nevoiți să acopere diferențele lăsate de eliminarea contribuției spațiilor comerciale.

„Inițiativa riscă să creeze o situație inechitabilă. Spațiile comerciale își păstrează drepturile asupra părților comune, dar nu mai au obligații financiare proporționale. Aceasta va conduce la creșterea întreținerii pentru proprietarii de apartamente”, a punctat avocatul.

În acest context, administratorii de condominii nu vor avea alternative, fiind obligați să aplice prevederile legii dacă aceasta va intra în vigoare. Astfel, costurile pentru curățenie, iluminatul spațiilor comune, întreținerea lifturilor sau reparațiile curente vor fi împărțite doar între proprietarii de apartamente.

Avocatul subliniază și faptul că multe spații comerciale dețin cote indivize semnificative din proprietatea comună a clădirii, iar legislația actuală prevede că obligațiile financiare sunt proporționale cu aceste cote. Eliminarea contribuției lor ar transfera întreaga povară financiară asupra celorlalți coproprietari.

În același timp, Legea nr. 196/2018 stabilește clar responsabilitățile în cadrul asociațiilor de proprietari. În cazul în care un chiriaș nu își achită întreținerea, obligația revine proprietarului apartamentului, asociația având raport juridic exclusiv cu acesta.

Proprietarul poate ulterior să recupereze sumele de la chiriaș, conform contractului de închiriere, însă plata către asociație trebuie făcută integral și la timp.