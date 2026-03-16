Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi, 16 martie, că este rezervat în privința unei eventuale intervenții asupra accizei la carburanți, subliniind că o astfel de măsură nu ar garanta automat scăderea prețurilor la pompă.

Oficialul a explicat că există mai multe propuneri și analize privind modul în care România ar trebui să reacționeze la evoluția prețurilor, inclusiv evaluări realizate la nivelul ministerului pe care îl conduce.

Potrivit acestuia, analizele vor fi discutate în perioada următoare în cadrul Executivului, urmând ca o decizie să fie anunțată după finalizarea acestor consultări.

Alexandru Nazare a transmis că autoritățile sunt în general prudente în ceea ce privește reducerea accizei, considerând că unele dintre propunerile apărute în spațiul public, inclusiv varianta unei scăderi de 40%, nu pot fi susținute în prezent din punct de vedere bugetar.

El a arătat că este necesară o abordare realistă și echilibrată a măsurilor, astfel încât obiectivul stabilizării prețurilor să poată fi atins fără a crea presiuni suplimentare asupra finanțelor publice.

În același timp, ministrul a atras atenția că o eventuală reducere a accizei nu ar avea ca efect sigur ieftinirea combustibililor, deoarece prețurile sunt influențate de mai mulți factori de piață.

„Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a declarat Alexandru Nazare.

În opinia ministrului Finanțelor, în actualul context este esențială intensificarea controalelor asupra operatorilor economici care dețin stocuri de combustibil achiziționate anterior, la prețuri diferite față de cele actuale.

„Cred că în acest moment este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”, a afirmat Alexandru Nazare.

El a adăugat că există mai multe analize şi o decizie va fi luată la nivelul Guvernului.