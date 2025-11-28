Îngrijirea pielii a devenit o rutină esențială pentru multe persoane, iar alegerea produselor potrivite poate face diferența între un ten sănătos și unul predispus la probleme. Înainte de a investi în creme și seruri, este important să înțelegem care sunt costurile reale ale unei rutine complete de dimineață și seară, astfel încât să obținem rezultate eficiente fără cheltuieli inutile.

O rutină de skincare bine aleasă nu doar că ajută la menținerea unui ten luminos și uniform, dar protejează pielea împotriva factorilor externi precum poluarea, razele UV și stresul zilnic. În plus, o rutină constantă poate preveni problemele cutanate comune, de la uscăciune și iritații, până la semnele timpurii ale îmbătrânirii.

Pe termen lung, o rutină constantă poate preveni apariția ridurilor, a petelor pigmentare și a altor semne de îmbătrânire, oferind pielii fermitate și elasticitate. De asemenea, îngrijirea regulată ajută la reducerea inflamațiilor și a erupțiilor, menținând un ten uniform și sănătos.

Dincolo de beneficiile fizice, skincare-ul are și un impact asupra stării de bine: ritualul zilnic poate fi o formă de relaxare, reducând stresul și oferind un moment de atenție pentru sine.

O rutină de dimineață bine pusă la punct pregătește pielea pentru întreaga zi, protejând-o și oferindu-i hidratarea necesară.

Rutina de dimineață începe cu o curățare a tenului, un pas esențial pentru eliminarea sebumului acumulat peste noapte și a impurităților. Pentru aceasta, se recomandă un gel sau o spumă de curățare delicată. Costul mediu al unui gel de curățare pentru față este aproximativ 57 lei.

Urmează tonifierea pielii, care ajută la echilibrarea pH-ului și pregătește tenul pentru hidratare. Costul mediu al unui toner facial, pe baza acestor produse, este aproximativ 69 lei.

Hidratarea este următorul pas foarte important, menținând nivelul optim de apă din piele și prevenind uscăciunea. Se pot folosi creme ușoare sau geluri hidratante, potrivite tipului de ten. Costul mediu al unei creme faciale, pe baza acestor produse, este aproximativ 70 lei.

În final, protecția solară protejează pielea de razele UVA și UVB, prevenind îmbătrânirea prematură și apariția petelor pigmentare. Pentru acest pas, se recomandă produse cu SPF. Prețul mediu al produselor SPF pentru față este aproximativ 88 lei.

Așadar, rutina de skin care de dimineață costă în medie aproximativ 71 lei per produs, iar totalul pentru întreaga rutină este 284 lei.

Rutina de seară începe întotdeauna cu demachierea și curățarea tenului, esențială pentru îndepărtarea machiajului și a impurităților acumulate peste zi. Un ulei demachiant sau o spumă/gel de curățare potrivit tipului de ten ajută la curățarea profundă, lăsând pielea proaspătă și pregătită pentru pașii următori. Pentru tenul gras cu tendință acneică, un gel de curățare poate fi ideal, în timp ce pentru pielea sensibilă, o spumă calmantă va oferi delicatețe și confort. Un demachiant costă, în medie, aproximativ 61,50 lei.

După curățare, aplicarea unui toner este pasul următor. Tonerul reglează pH-ul pielii și o pregătește pentru tratamentele următoare, iar formulele cu acid hialuronic, triplu colagen sau extracte naturale adaugă hidratare și senzație de prospețime.

Următorul pas îl reprezintă serurile și tratamentele specifice. Seara este momentul ideal pentru aplicarea serurilor anti-aging, depigmentante sau destinate tenului acneic. Serul se aplică cu delicatețe pe față și gât, concentrându-se pe zonele cu probleme – pete, riduri sau coșuri – pentru a maximiza efectul regenerant și corectiv. Un ser facial costă, în medie, aproximativ 87 lei.

Crema de noapte completează rutina, oferind hidratare intensă și sprijin pentru regenerarea pielii pe timpul somnului. Alegerea cremei depinde de tipul de ten: piele uscată, deshidratată, sensibilă sau cu tendință acneică. Crema poate fi calmantă, anti-imperfectiuni sau nutritivă, cu ingrediente precum extract de melc sau ceramide, pentru a revitaliza pielea peste noapte.

În final, nu trebuie neglijată zona ochilor și a buzelor. Aplicarea unei creme speciale pentru ochi reduce cearcănele și ridurile fine, iar un balsam de buze asigură hidratarea necesară, astfel încât pielea să fie complet îngrijită până dimineața. În medie, un tratament anticearcane costă aproximativ 98 lei.

Rutina de seară costă în medie aproximativ 77 lei per produs, iar totalul pentru întreaga rutină este 385,50 lei.

Media costurilor de mai sus se bazează pe produsele existente în farmaciile din România și sunt reprezentative la data redactării acestui articol. Costurile pot fi diferite în funcție de magazinul de la care sunt achiziționate produsele sau de ofertele disponibile.