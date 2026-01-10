Bulgaria a făcut un pas important în întărirea controlului la granițele sale externe, punând în funcțiune un nou mecanism de supraveghere destinat cetățenilor proveniți din afara Uniunii Europene.

Măsura se aplică vizitatorilor care intră în țară pentru șederi de scurtă durată și este deja activă la punctele de frontieră cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord. Autoritățile bulgare colectează, de acum înainte, nu doar datele de identificare clasice, ci și informații biometrice, precum amprentele digitale și elemente de recunoaștere facială.

Ministrul de Interne în exercițiu, Daniel Mitov, a precizat că acest demers face parte dintr-un proces mai amplu de implementare a unui sistem european unitar, menit să urmărească intrările și ieșirile cetățenilor statelor terțe în spațiul Schengen. Scopul este clar: un control mai riguros, o securitate sporită și o evidență exactă a respectării regulilor de ședere.

În ceea ce privește impactul asupra traficului de la frontieră, Daniel Mitov a dat asigurări că personalul este pregătit corespunzător pentru utilizarea noii tehnologii. Eventualele dificultăți de început sunt considerate firești și nu ar trebui să genereze blocaje sau întârzieri semnificative.

Oficialul bulgar a subliniat că noul sistem este gândit tocmai pentru a fluidiza procedurile, nu pentru a le îngreuna, iar timpii de așteptare pentru călători ar trebui să rămână, în linii mari, neschimbați.

Bulgaria se aliniază unui model tot mai răspândit în Europa și introduce o viză specială dedicată nomazilor digitali, destinată cetățenilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Noua viză permite șederea pe teritoriul bulgar pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire, și este gândită pentru profesioniștii care lucrează de la distanță pentru companii sau clienți din afara țării. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, procedura de acces implică mai întâi obținerea unei vize de lungă ședere, de tip D, de la o misiune diplomatică bulgară din statul de origine.

După intrarea în Bulgaria, titularii au obligația ca, în termen de 14 zile, să solicite permisul de ședere aferent programului pentru nomazi digitali. Autoritățile cer un dosar complet, care să includă cazier judiciar curat, asigurare medicală valabilă și dovada unei locuințe pe teritoriul Bulgariei.

Solicitanții trebuie să demonstreze venituri anuale consistente, echivalente cu cel puțin de 50 de ori salariul minim lunar din Bulgaria, prag care se situează în jurul sumei de 31.000 de euro.