Comisia Europeană vrea frontiere interne fără controale. Ce soluții propune pentru securitate și migrație

Comisia Europeană a emis avize referitoare la reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne de către nouă state din spațiul Schengen: Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Slovenia și Suedia.

Legislația Uniunii Europene permite statelor membre să reintroducă, în anumite situații, controale la frontierele interne. Totuși, atunci când aceste măsuri sunt menținute pentru o perioadă mai mare de 12 luni, Comisia Europeană are obligația de a evalua necesitatea și proporționalitatea lor.

Documentele publicate analizează motivele invocate de statele membre pentru menținerea controalelor, precum și măsurile alternative și soluțiile de atenuare adoptate pentru limitarea efectelor asupra circulației transfrontaliere.

Executivul european subliniază că rămâne angajat în protejarea principiilor care stau la baza Spațiului Schengen, respectiv libera circulație și securitatea. Avizele includ recomandări menite să sprijine statele membre în procesul de reducere și eliminare treptată a controalelor la frontierele interne.

Potrivit evaluării, situația diferă de la un stat la altul, însă există o serie de concluzii comune. Dreptul european permite reintroducerea temporară și excepțională a controalelor atunci când există amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne.

Statele membre au recurs la această posibilitate invocând preocupări legate de securitate și de gestionarea migrației. Comisia consideră că aceste preocupări sunt reale și legitime.

Instituția atrage însă atenția că menținerea controalelor la frontierele interne produce efecte și asupra statelor vecine. Din acest motiv, este esențial ca autoritățile naționale să adopte măsuri care să reducă impactul asupra navetiștilor și comunităților aflate în zonele de frontieră.

Dialogul dintre Comisie și statele membre, precum și procesul de consultare coordonat la nivel Schengen, au contribuit la diminuarea timpilor de așteptare și la îmbunătățirea cooperării operaționale și a schimbului de informații.

Comisia apreciază că viitoarea aplicare a Pactului privind migrația și azilul va întări condițiile necesare pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne.

Noile reguli vor consolida gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și vor oferi statelor membre instrumente suplimentare pentru combaterea deplasărilor neautorizate în spațiul Schengen.

De asemenea, Sistemul de intrare/ieșire, aplicabil integral din luna aprilie, este considerat un pas important pentru monitorizarea mai eficientă a persoanelor care intră și ies din Uniunea Europeană.

Comisia evidențiază și rolul viitorului Sistem european de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS), care va contribui la supravegherea deplasărilor la frontierele externe și la monitorizarea momentului și locului în care au loc trecerile de frontieră.

Evaluarea Comisiei arată că există soluții considerate mai eficiente decât menținerea controalelor la frontierele interne. Printre acestea se numără verificările polițienești nesistematice și utilizarea tehnologiilor mobile pentru identificare biometrică și monitorizarea vehiculelor.

Potrivit documentului, majoritatea statelor membre folosesc deja controale bazate pe evaluarea riscurilor și verificări selective. Aceste măsuri se apropie de modelul verificărilor polițienești nesistematice.

În aceste condiții, Comisia consideră că trecerea către soluții alternative poate fi realizată relativ ușor în multe dintre situațiile existente.

Executivul european recomandă celor nouă state vizate să utilizeze pe deplin instrumentele alternative disponibile și mecanismele de cooperare regională pentru a reduce și elimina treptat controalele la frontierele interne.

Comisia Europeană va continua consultările cu statele membre implicate pentru a identifica cele mai eficiente modalități de aplicare a recomandărilor formulate.

Instituția anunță că va colabora în continuare cu autoritățile naționale pentru a se asigura că măsurile temporare nu afectează pe termen lung funcționarea principiului liberei circulații în spațiul Schengen.

Spațiul Schengen este considerat unul dintre elementele esențiale ale pieței interne europene. Eliminarea controalelor la frontierele interne facilitează circulația bunurilor, serviciilor și lucrătorilor, contribuind la dezvoltarea regiunilor transfrontaliere și la reducerea sarcinilor administrative pentru economiile statelor membre.

Codul Frontierelor Schengen permite reintroducerea controalelor interne atunci când există amenințări grave la adresa ordinii publice sau securității interne, cu respectarea principiilor necesității și proporționalității. În mod obișnuit, aceste măsuri nu pot depăși doi ani, însă legislația prevede posibilitatea unor prelungiri suplimentare în situații excepționale caracterizate de amenințări grave persistente.

Totodată, normele europene impun Comisiei să evalueze verificările prelungite la frontierele interne atunci când acestea depășesc 12 luni și sunt menținute din același motiv. Prin publicarea avizelor, Comisia Europeană își îndeplinește această obligație prevăzută de legislația Uniunii Europene.