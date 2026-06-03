Autostrada Transilvania avansează rapid. Lucrările pe lotul Chiribiș–Biharia au depășit 50%, iar constructorul promite ritm accelerat din iunie

Unul dintre cele mai importante șantiere de infrastructură rutieră din vestul țării înregistrează progrese semnificative. Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș–Biharia al Autostrăzii Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de execuție de 51%, iar constructorul pregătește intensificarea activității începând din a doua jumătate a lunii iunie. Proiectul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproape 785 de milioane de lei.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că lucrările pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș–Biharia din cadrul Autostrăzii A3 Transilvania au atins un grad de execuție de 51% la finalul lunii mai.

Față de raportarea precedentă, progresul este de 9 puncte procentuale, ceea ce indică o accelerare a lucrărilor și o mobilizare consistentă a constructorului în teren.

Reprezentanții CNIR au efectuat o vizită de verificare pe șantier la sfârșitul lunii mai pentru evaluarea stadiului lucrărilor și a modului în care sunt respectate termenele contractuale.

Potrivit companiei, asocierea formată din Precon Transilvania și Citadina 98 are în prezent una dintre cele mai mari mobilizări de pe șantierele de autostrăzi din România, cu aproximativ 600 de muncitori și peste 400 de utilaje și echipamente aflate în lucru.

O parte importantă a progresului înregistrat în ultimele luni este legată de lucrările la poduri și pasaje, considerate elemente esențiale pentru finalizarea tronsonului.

Datele prezentate de CNIR arată că montarea grinzilor a fost finalizată la 16 dintre cele 18 poduri prevăzute în proiect. În paralel, la nouă dintre acestea a fost finalizată și placa de suprabetonare, ceea ce permite avansarea către etapele următoare de execuție.

Aceste lucrări sunt esențiale deoarece structurile reprezintă unele dintre cele mai complexe componente ale unei autostrăzi și influențează în mod direct ritmul general al șantierului.

Terasamentele și fundația autostrăzii sunt aproape finalizate pe sectoare importante

Pe lângă lucrările la structuri, constructorul a avansat și în ceea ce privește realizarea fundației drumului.

Potrivit verificărilor efectuate de CNIR, balastul stabilizat a fost așternut pe aproximativ 10 kilometri din traseul autostrăzii. Această etapă reprezintă unul dintre pașii esențiali înainte de aplicarea straturilor asfaltice și de finalizarea părții carosabile.

În paralel, continuă lucrările de terasamente, consolidare și pregătire a infrastructurii pe restul sectoarelor aflate în execuție.

Șantierul a intrat și într-o etapă care devine tot mai vizibilă pentru viitorii utilizatori ai autostrăzii.

Constructorul a turnat deja primul strat de asfalt pe aproximativ 2,5 kilometri ai autostrăzii. De asemenea, pe sectorul aferent relocării drumului național DN 19E, cu o lungime totală de 5,5 kilometri, primul strat asfaltic a fost așternut pe aproximativ 4 kilometri.

Aplicarea asfaltului reprezintă unul dintre cele mai importante semnale că proiectul se apropie de fazele finale ale execuției, în special pe anumite sectoare unde infrastructura de bază este deja realizată.

În perioada următoare ritmul lucrărilor urmează să fie accelerat.

Potrivit informațiilor prezentate de CNIR, începând cu 15 iunie antreprenorul intenționează să majoreze semnificativ cantitățile de mixtură asfaltică produse și puse în operă.

Estimările constructorului indică o capacitate de aproximativ 3.000 de tone de asfalt pe zi, ceea ce ar putea permite avansarea rapidă a lucrărilor pe mai multe sectoare simultan.

Creșterea ritmului de asfaltare este considerată una dintre etapele-cheie pentru respectarea termenelor asumate și pentru apropierea de finalizarea lucrărilor.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș–Biharia are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027, principalul instrument european prin care România finanțează proiectele majore de infrastructură rutieră, feroviară și navală.

Lotul are o lungime de 28,5 kilometri și reprezintă una dintre secțiunile importante ale Autostrăzii Transilvania, proiect strategic care urmărește conectarea regiunilor din centrul și vestul țării la rețeaua europeană de transport.

Finalizarea lotului Chiribiș–Biharia va contribui la creșterea mobilității în nord-vestul României și la îmbunătățirea conexiunilor cu rețeaua de autostrăzi din Ungaria.

Autoritățile consideră că această secțiune va avea un rol important în fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare și dezvoltarea economică a regiunii, în condițiile în care Autostrada Transilvania rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.