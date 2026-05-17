România înregistrează o scădere semnificativă a producției de țiței în primul trimestru din 2026. Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) și prezentate duminică, 17 mai 2026, țara noastră a produs 579.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 8,3% mai puțin față de perioada similară a anului trecut.

De asemenea, importurile din primele trei luni au scăzut cu 30,6%, totalizând 1,576 milioane tep.

Prognozele pe termen mediu arată că acest trend descendent al producției interne va continua. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează o scădere medie anuală de 2,5% până în 2027, cauzată de declinul natural al zăcămintelor și de uzura unităților existente.

Pentru întregul an 2026, producția este estimată la 2,68 milioane tep, urmând să coboare la 2,63 milioane tep în 2027.

Pentru a acoperi deficitul energetic, România va apela masiv la sursele externe. CNSP preconizează o creștere accelerată a importurilor de țiței în perioada următoare: o majorare de 7,4% în 2026, până la 7,52 milioane tep, și un avans suplimentar de 7,8% pentru anul 2027.

Indicator energetic Perioadă / An Valoare înregistrată / estimată Evoluție procentuală Sursa datelor oficiale Producție țiței Trimestrul I 2026 579.400 tep -8,3% (față de Trim. I 2025) Institutul Național de Statistică (INS) Importuri țiței Trimestrul I 2026 1,576 milioane tep -30,6% (față de Trim. I 2025) Institutul Național de Statistică (INS) Ritm mediu de scădere Prognoză 2026–2027 Declin anual estimat -2,5% (medie anuală) Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) Producție estimată Total an 2026 2,68 milioane tep -2,2% (față de 2025) Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) Producție estimată Total an 2027 2,63 milioane tep -1,9% (față de 2026) Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) Importuri estimate Total an 2026 7,52 milioane tep +7,4% (față de 2025) Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) Importuri estimate Total an 2027 Nespecificat cantitativ +7,8% (față de 2026) Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP)

Reamintim că, în luna februarie a acestui an, Institutul Naţional de Statistică (INS) a prezentat datele privind producția de țiței aferentă anului 2025.

Astfel, România a produs, în 2025, o cantitate de ţiţei de peste 2,472 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 202.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în anul anterior, arată datele centralizate de INS.

Importurile de ţiţei au totalizat, în intervalul analizat, 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste cele consemnate în 2024 (+7,6%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de ţiţei ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2025, CNSP estima o cantitate de ţiţei de 2,74 milioane tep (-2,8%, comparativ cu anul anterior), în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) şi în 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecinţa declinului natural al zăcămintelor şi a menţinerii unităţilor existente de producţie.

Importul de ţiţei era preconizat în urcare cu 10,4% în 2025, la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026, la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.