Milioane de produse din magazine ar putea fi afectate de noile reguli UE. Reglementările fac parte din directiva europeană denumită „Împuternicirea consumatorilor pentru tranziția verde”, prin care autoritățile europene încearcă să limiteze folosirea afirmațiilor ecologice înșelătoare pe ambalajele produselor, potrivit informațiilor publicate de Bild.

Noile norme vor obliga companiile să demonstreze în mod detaliat afirmațiile de tip „ecologic”, „verde” sau „neutru din punct de vedere climatic”. În plus, firmele vor trebui să respecte criterii mult mai stricte pentru etichetele de sustenabilitate folosite pe produse.

Industria avertizează însă că aplicarea acestor reguli ar putea produce efecte economice și logistice importante, mai ales în domenii precum cafeaua, șampoanele, detergenții, alimentele pentru copii sau produsele cu termen lung de valabilitate. Potrivit Asociației Brandurilor din Germania, multe dintre ambalajele existente pentru aceste produse conțin deja mențiuni legate de protecția mediului sau sustenabilitate.

Problema semnalată de reprezentanții companiilor este că o parte importantă a ambalajelor a fost deja produsă, umplută și depozitată înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli europene. Din acest motiv, firmele ar putea fi obligate fie să reambaleze produsele, fie să acopere etichetele existente pentru a respecta noile cerințe legislative.

Reprezentanții industriei susțin că există riscul ca produse perfect utilizabile să fie distruse doar pentru că ambalajele lor nu mai respectă noile reguli privind mesajele ecologice. Președintele Asociației Brandurilor din Germania, Patrick Kammerer, a avertizat că produse complet bune ar putea ajunge la gunoi exclusiv din cauza schimbării regulilor aplicate ambalajelor.

„În cele din urmă, produse complet bune ar putea ajunge la groapa de gunoi doar pentru că regulile de pe ambalaj s-au schimbat”, a declarat președintele asociației, Patrick Kammerer, pentru sursa menționată.

În paralel, Comisia Europeană ar fi cerut autorităților naționale să aplice noile reguli cu moderație, pentru a evita blocajele și pierderile inutile. Cu toate acestea, reprezentanții industriei afirmă că unele lanțuri de retail au început deja să solicite ambalaje noi încă din această vară, deși normele europene nu au intrat încă oficial în vigoare.