Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că, începând cu această săptămână, camioanele care intră în țară cu deșeuri ilegale vor putea fi oprite și scanate rapid și eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu, care va folosi un scaner cu raze X. Potrivit ei, deși acest echipament nu va permite testarea tuturor camioanelor, reprezintă un pas semnificativ în lupta împotriva mafiei gunoaielor.

Scanerul, un echipament ultra-modern achiziționat prin PNRR și care a costat aproximativ 2 milioane de euro, a fost deja testat și va putea fi amplasat în zonele de frontieră. Ministrul a subliniat că astfel se aduce „secolul XXI” în activitatea de control a Gărzii de Mediu, care dispune acum de mijloace tehnice, legislație adecvată și efective suplimentate pentru a opri mai eficient la graniță deșeurile ilegale, evitând abandonarea sau incinerarea acestora.

Buzoianu a mai precizat că, numai în ultima lună, Garda de Mediu a desfășurat 750 de acțiuni în care au fost utilizate echipamentele moderne achiziționate prin PNRR. Ea a explicat că aceste realizări au fost posibile prin adoptarea rapidă a normelor necesare în legislație imediat după preluarea mandatului la minister și a subliniat că ceea ce până ieri părea de necrezut ar trebui să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție.

Anunțul ei a generat numeroase reacții din partea românilor, care au salutat inițiativa și au cerut măsuri și mai ferme.

Mulți comentatori au apreciat curajul ei și au arătat că toate rețelele implicate în importul ilegal de deșeuri trebuie combătute fără ezitare, unii considerând că actualul demers depășește eforturile foștilor miniștri ai Mediului.

Alții au atras atenția că un singur scaner nu este suficient și au cerut instalarea unor echipamente similare la toate punctele de intrare în țară, apreciind că doar astfel rezultatele ar putea fi cu adevărat spectaculoase. Mai mulți români au cerut înăsprirea pedepselor pentru cei care importă deșeuri, considerând că simplele amenzi nu sunt suficiente și că astfel de fapte reprezintă atentate grave la sănătatea populației, motiv pentru care ar fi necesare pedepse privative de libertate.

În același timp, au existat și solicitări adresate ministrului pentru inițierea unor proiecte și acte normative dedicate protecției mediului în Zona Metropolitană București–Ilfov, în special pentru salba de lacuri, malurile acestora, fauna și pădurile din zonă, considerate esențiale pentru calitatea vieții într-o capitală sufocată de betoane.