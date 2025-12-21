Alexandru Avram a transmis, într-o postare pe Facebook, că a semnat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cinci contracte de finanțare prin PNRR pentru proiecte de împădurire, împreună cu primarii a cinci comunități locale: Bâcleș (Mehedinți), Miercurea Nirajului (Mureș), Călinești (Teleorman), Scortaru Nou (Brăila) și Unirea (Călărași).

Alexandru Avram a precizat că proiectele vizează împădurirea a 472,21 hectare de teren, cu o finanțare totală de aproximativ 5 milioane de euro. El a adăugat că lucrările sunt programate să se încheie până în iunie 2026, iar plantările vor avea loc în cadrul campaniei de primăvară a anului viitor.

Secretarul general al MMAP a subliniat că semnarea contractelor reprezintă investiții verzi și sustenabile pentru comunitățile locale și a remarcat că interesul autorităților locale pentru astfel de proiecte este în creștere, în contextul Programului Național de Împăduriri finanțat prin PNRR.

La nivel național, campania de împădurire și reîmpădurire finanțată prin PNRR urmărește crearea a 56.700 hectare de noi suprafețe împădurite până la 30 iunie 2026, conform datelor Ministerului Mediului. În 2022, ministerul estima că investiția pentru „noi suprafețe ocupate de păduri, inclusiv păduri urbane și reîmpăduriri” se ridică la 730 milioane de euro, vizând 56.000 hectare de păduri noi, în cadrul componentei C2 („Păduri și protecția biodiversității”), pentru care bugetul total era de 1,173 miliarde euro.

Alexandru Avram, secretar general al MMAP din 25 octombrie 2023, are o experiență vastă în administrația publică, inclusiv la Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara, și a fost consilier în Administrația Prezidențială între iulie 2017 și septembrie 2020. De asemenea, el a condus delegația României în cadrul Comitetului OCDE pentru Politici de Mediu (EPOC) în procesul de evaluare a țării pentru aderarea la OCDE.