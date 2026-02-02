Președintele Consiliului, Bogdan Chirițoiu, a precizat că instituția se confruntă cu un volum mare de cazuri în primul semestru, în contextul în care nu a reușit să finalizeze anul trecut toate investigațiile planificate.

Unul dintre cazurile care ar putea fi finalizate în această perioadă vizează sectorul agricol, unde se investighează o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România.

„În sectorul bancar avem două cazuri: unul pe ROBOR și unul pe scoringul privind creditele populației. Potențial cel mai mare caz al anului este cel pe ROBOR. Acesta probabil se va termina anul acesta”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

În paralel, Consiliul mai are în lucru cel puțin un caz din domeniul alimentelor, legat de zahăr. În acest context, instituția investighează 13 producători de ulei de floarea soarelui, unt și zahăr pentru posibile înțelegeri de stabilire a prețurilor.

De asemenea, autoritatea concurențială desfășoară o investigație împotriva Apple, în colaborare cu alte cinci țări din Uniunea Europeană, vizând practicile companiei pe piața de publicitate. Totodată, instituția analizează un caz privind Sony, legat de vânzarea consolelor de jocuri.

Amintim că Bogdan Chirițoiu a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Mandatul său în fruntea Consiliului de Administrație este de doi ani și implică participarea la ședințele periodice ale organismului de conducere. Numirea sa în Consiliul de Administrație a fost făcută de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Guvernului României.

În cadrul noului mandat, Bogdan Chirițoiu își propune să continue proiectele aflate deja în derulare în agenție și să urmărească obiective strategice legate de funcționarea pieței energetice europene. Printre prioritățile mandatului său se numără numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai integrate, competitive și eficiente.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administraţie de a-mi încredinţa această funcţie oferă cadrul pentru continuarea proiectelor şi obiectivelor urmărite în cadrul agenţiei. Priorităţile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER şi dezvoltarea unei pieţe energetice europene mai bine integrate, competitive şi eficiente”, a declarat Bogdan Chiriţoiu.

Chirițoiu subliniază importanța consolidării colaborării dintre ACER și autoritățile naționale de reglementare, mai ales în contextul provocărilor actuale din domeniul energiei, care afectează securitatea energetică și competitivitatea economică a Uniunii Europene. El consideră că politica energetică rămâne una dintre principalele provocări ale UE, atât din perspectiva rezilienței și competitivității economice, cât și a obiectivelor de decarbonizare.