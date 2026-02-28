Premierul Ilie Bolojan a declarat la Giurgiu, sâmbătă, că toate structurile românești se află în stare de alertă, după ce mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce a dus la suspendarea zborurilor către și dinspre aceste state. El a precizat că autoritățile vor menține legătura cu cetățenii români aflați acolo prin intermediul ambasadelor, oferindu-le informații și identificând soluții pentru ca, odată ce cursele aeriene vor fi reluate, să poată reveni în siguranță acasă sau să ajungă în alte destinații dorite.

”Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, aşa cum ştiţi, mai multe ţări şi-au închis spaţiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste ţări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste ţări vor fi oprite o perioadă de timp şi, prin ambasadele noastre, vom ţine legătura cu cetăţenii români care sunt în aceste ţări, încercând pe de o parte să fie informaţi vizavi de ce se întâmplă şi să găsim soluţii pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre ţările unde doresc să ajungă”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, la Giurgiu. ”Angajaţii ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi. Asta este datoria lor şi trebuie să rămână pe poziţii, în aşa fel încât să îi susţină pe cetăţenii noştri sau să reprezinte ţara noastră în aceste ţări, chiar şi în această situaţie dificilă. Le mulţumesc pentru acest lucru’, a transmis Ilie Bolojan.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii le recomandă tuturor cetățenilor români care aveau planificate călătorii către Israel sau statele vecine afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o perioadă ulterioară, din motive de siguranță.

”În contextul deciziilor operatorilor aerieni de a suspenda zborurile comerciale către/dinspre destinaţiile din Israel şi alte state din regiunea Orientului Mijlociu, din cauza evenimentelor care sunt în derulare în această zonă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), transmite următoarele recomandări cetăţenilor români: Se recomandă tuturor cetăţenilor români care au planificate călătorii către Statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict, să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară. Pasagerii care deţin bilete de avion către/dinspre destinaţiile din regiune sunt sfătuiţi să contacteze de urgenţă companiile aeriene pentru a verifica statusul zborului”, informează Ministerul Transporturilor.

Instituția precizează că operatorul național TAROM, împreună cu alți transportatori privați, și-a suspendat deja o parte dintre cursele către aceste destinații din regiune.

Totodată, Compania Națională Aeroporturi București oferă suport tehnic și logistic pentru aeronavele aflate în proces de repoziționare și monitorizează fluxurile de pasageri, pentru a asigura asistența necesară celor afectați de anulările de zbor.