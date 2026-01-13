Volumul 1 va putea fi găsit la chioșcuri și la punctele de difuzare a presei începând de miercuri, 14 ianuarie.

Primul volum propune o istorie a românilor privită din perspective multiple, care îmbină analiza politică, socială și culturală într-o narațiune coerentă și accesibilă. Autorul readuce în prim-plan teme precum mentalitățile, obiceiurile, viața cotidiană și rolul femeilor, oferind totodată o imagine nuanțată asupra dinamicii unei societăți policentrice, formate și evoluate în mai multe state.

Cititorul parcurge episoade de eșec și succes, de conflict și diplomație, de continuitate și transformare, într-o abordare care evită idealizarea trecutului și îl explică în contextul său real. Rezultatul este o istorie vie și lucidă, conectată la evoluțiile europene și la schimbările spațiului românesc.

Cartea se adresează atât publicului larg interesat de istorie, cât și profesorilor, studenților și cititorilor care caută o perspectivă actualizată, argumentată și nuanțată asupra trecutului românilor.

Volumul 1 apare miercuri, 14 ianuarie, la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei. Preț: 55 lei.