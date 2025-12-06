Premierul Ilie Bolojan a fost surprins în public după ce fusese huiduit de Ziua Națională. Sâmbătă, el a apărut la Târgul de Carte Gaudeamus, la câteva zile după incidentul de la Alba Iulia, unde a fost huiduit în timpul intonării Imnului Național.

La Târg, un vizitator l-a întrebat dacă are bani să cumpere cărți și dacă vrea să vorbească despre situația din țară, dar premierul nu a răspuns și a ignorat întrebările. De data aceasta, Bolojan nu a purtat costumul clasic, ci haine negre și o șapcă.

„- Domnul prim-ministru, bună ziua! Ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic! Ce faceți, domnule prim-ministru, nu vreți să vorbiți cu mine? Nu vreți o discuție onestă despre România? Despre ce se întâmplă în țară? – Puteți să aveți bun-simț?”, a fost dialogul de la Târgul de Carte.

Premierul a fost văzut răsfoind o carte scrisă de istoricul Cosmin Popa, dar a cumpărat volumul „Întoarcerea marilor puteri” de Jim Sciutto, jurnalist CNN și analist politic. Adriana Nica a menționat că premierul a venit discret, fără tam-tam, și a cerut să nu fie pozat.

„Premierul Bolojan răsfoind cartea lui Cosmin Popa. A venit fără tam-tam, ba chiar m-a rugat să nu-l pozăm, ceea ce fac eu este un semn către colegi să nu-l pozeze. A tăiat bani de la cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură. Și-a cumpărat „Întoarcerea marilor puteri”, de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, care identifică o nouă ordine globală, marcată de incertitudine și de acapararea puterii la nivel mondial”, a scris Nica pe rețelele sociale.

Premierul a vizitat standul Editurii Universității de Vest din Timișoara și a arătat interes pentru ultimele apariții editoriale. El a cumpărat trei cărți, ceea ce, potrivit rectorului Marilen Gabriel Pirtea, arată aprecierea lui față de munca echipei editoriale și valorile pe care le susțin. Unul dintre volumele cumpărate este „Întoarcerea marilor puteri: Rusia, China și următorul război mondial”, care vorbește despre noile tensiuni internaționale, ambițiile Rusiei și Chinei, cursa înarmărilor și riscul unui conflict global, potrivit analizei lui Jim Sciutto.

„Astăzi, la Târgul de Carte Gaudeamus 2025, premierul României, Ilie Bolojan, a vizitat standul Editurii Universității de Vest din Timișoara. A fost un moment plăcut și o reconfirmare a importanței pe care UVT o are în promovarea culturii scrise și a proiectelor academice de calitate. M-am bucurat să văd interesul premierului pentru cele mai recente apariții editoriale ale universității. Iar faptul că a și cumpărat trei carti spune mult despre aprecierea față de munca echipei editoriale și față de valorile pe care le susținem. UVT rămâne un spațiu al inovației, al ideilor și al dialogului între educație, cultură și comunitate. Continuăm să dezvoltăm proiecte care pun Timișoara pe harta academică și culturală a României”, a precizat Pirtea.

Târgul de Carte Gaudeamus 2025 a început pe 3 decembrie și va continua până pe 7 decembrie, în Pavilionul B2 Romexpo, cu program zilnic între 10:00 și 20:00, acces gratuit. La ediția din acest an s-au înscris 180 de participanți, inclusiv edituri renumite și instituții de învățământ superior, iar peste 600 de evenimente editoriale sunt programate.

Edituri precum Humanitas și Polirom vor prezenta fiecare peste 1.000 de titluri. Autori celebri precum Gabriel Liiceanu, Matei Vișniec și Ioana Pârvulescu vor fi prezenți pentru lansări și autografe. Un spațiu special, „Ion Creangă”, este dedicat celor mai tineri vizitatori, oferind experiențe culturale și creative pentru familii.