Aceasta va asigura continuitatea unor drepturi și prevederi fără a introduce în plată noi obligații financiare, precum indemnizațiile pentru primari sau alte drepturi suspendate, pentru care nu există capacitate bugetară, potrivit explicațiilor oferite de Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că și în privința salariului minim nu există spații foarte mari de creștere, având în vedere realitățile economice și bugetare actuale. Deciziile finale privind punctul de amendă și salariul minim urmează să fie anunțate în zilele următoare, după consultările prevăzute într-un consiliu tripartit programat pentru săptămâna viitoare.

„Cu siguranţă nu există capacitate financiară, nu ştiu, să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizaţii pentru primar şi aşa mai departe. Acest lucru, cu siguranţă, nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanţă (n.red. Ordonanţa-trenuleţ), pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru, le vom anunţa, în aşa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”, a anunţat premierul Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţţă de presă.

Bolojan a mai precizat că, din perspectiva sa, multe dintre prevederile legislative existente ar trebui anulate, nu doar prorogate, pentru a clarifica și curăța cadrul legal.

„Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate, în aşa fel încât să punem lucrurile în curat şi nu, an de an, să amânăm nişte lucruri pe care lumea politică nu a avut forţa să le atace în aşa fel încât să le anuleze de tot”, a subliniat Bolojan.

Prin această abordare, Guvernul intenționează să evite amânarea repetată a unor măsuri care nu mai sunt considerate normale sau necesare în legislație, consolidând astfel disciplina bugetară și transparența deciziilor.