Ambasadorul Republicii Moldova la București: Idealul Unirii este un fundament istoric și moral al relației cu România
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o amplă postare în care a explicat viziunea sa asupra Idealului Unirii cu România, subliniind că acesta reprezintă un deziderat firesc, moral și istoric legitim pentru românii din Republica Moldova.
Diplomatul a arătat că acest ideal va continua să existe atât timp cât identitatea românească și limba română se vor păstra pe malul stâng al Prutului.
Victor Chirilă a transmis că Idealul Unirii nu este îndreptat împotriva Republicii Moldova ca stat, ci are un caracter profund anti-imperialist.
În acest context, el a amintit că animată de acest ideal, societatea din Republica Moldova a reușit, în 1989, să-și recâștige dreptul de a vorbi limba română, să-și proclame independența și să reziste presiunilor și intervențiilor militare din regiunea transnistreană.
Ambasadorul a subliniat că libertatea și democrația de care se bucură astăzi țara sunt rezultatul direct al acestui parcurs.
Unirea ar însemna revenirea în spațiul valorilor occidentale
Diplomatul a mai arătat că Idealul Unirii este sinonim cu revenirea în spațiul valorilor occidentale și reprezintă esența integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, proces care, în viziunea sa, este firesc să se desfășoare alături de România.
Totodată, el a evidențiat că românitatea comună constituie baza parteneriatului strategic dintre cele două state și fundamentul sprijinului constant oferit de România.
Victor Chirilă a menționat că orientarea europeană inspirată de acest ideal se reflectă și în proiectele concrete de infrastructură menite să lege Republica Moldova de România și de Uniunea Europeană, de la poduri și autostrăzi, până la căi ferate și linii electrice.
În final, ambasadorul a subliniat că asumarea deplină a românității este esențială pentru consolidarea încrederii dintre cele două state și a adăugat că, atât timp cât Idealul Unirii rămâne viu, România are o obligație morală și istorică de a sprijini Republica Moldova.
Postarea integrală a ambasadorului
„Despre Unirea cu România
1) Idealul Unirii cu România este unul firesc, moral și istoric legitim pentru basarabenii/moldovenii/românii din R. Moldova și așa va fi cât va exista etos românesc, cât se va vorbi românește pe malul stâng al Prutului.
2) Idealul Unirii cu România nu este anti-Republica Moldova, el este anti-imperialist. Fiind animați de acest ideal, la 31 august 1989 ne-am recâștigat dreptul să vorbim românește, am obținut/declarat independența R. Moldova, am rezistat în fața cazacilor și armatei ruse de ocupație din regiunea transnistreană, iar astăzi ne bucurăm de libertate și democrație.
3) Idealul Unirii cu România este sinonim cu revenirea în lumea civilizației occidentale, a democrației, libertății și demnității umane, este chintesența integrării noastre în Uniunea Europeană, unde firesc ne vom regăsi împreună cu România.
4) Românitatea noastră, care include și Idealul Unirii, este piatra de temelie a parteneriatului nostru strategic cu România, care ne susține necondiționat în orice circumstanțe.
5) Atât timp cât Idealul Unirii ne va anima spre Europa, spre Libertate, spre Românitate, spre România, vom construi poduri, autostrăzi, căi ferate, linii electrice, care să ne lege indisolubil cu România și Uniunea Europeană.
6) E timpul să ne asumăm Românitatea noastră pe deplin, să recunoaștem ca statul nostru animat de libertate, democrație și respect egal pentru toate etniile minoritare, are etos românesc și inimă românească. Încrederea între statele noastre este bazată pe asumarea completă a acestui adevăr.
7) Și în final, atât timp cât Idealul Unirii va fi viu în R. Moldova, atât timp România va avea obligația morală și istorică să ne ajute cu orice îi stă în puteri. Nu există între statele noastre un Pod mai solid și indestructibil, decât Românitatea noastră.
*Am scris acest mesaj în calitate de cetățean al R. Moldova. Sunt român, dar nu am Cetățenie română, pe care sper să o redobândesc fără să o cer…
La mulți ani tuturor și aveți grijă de voi!”, a scris Victor Chirilă pe pagina sa de Facebook.
