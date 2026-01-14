Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o amplă postare în care a explicat viziunea sa asupra Idealului Unirii cu România, subliniind că acesta reprezintă un deziderat firesc, moral și istoric legitim pentru românii din Republica Moldova.

Diplomatul a arătat că acest ideal va continua să existe atât timp cât identitatea românească și limba română se vor păstra pe malul stâng al Prutului.

Victor Chirilă a transmis că Idealul Unirii nu este îndreptat împotriva Republicii Moldova ca stat, ci are un caracter profund anti-imperialist.

În acest context, el a amintit că animată de acest ideal, societatea din Republica Moldova a reușit, în 1989, să-și recâștige dreptul de a vorbi limba română, să-și proclame independența și să reziste presiunilor și intervențiilor militare din regiunea transnistreană.

Ambasadorul a subliniat că libertatea și democrația de care se bucură astăzi țara sunt rezultatul direct al acestui parcurs.

Diplomatul a mai arătat că Idealul Unirii este sinonim cu revenirea în spațiul valorilor occidentale și reprezintă esența integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, proces care, în viziunea sa, este firesc să se desfășoare alături de România.

Totodată, el a evidențiat că românitatea comună constituie baza parteneriatului strategic dintre cele două state și fundamentul sprijinului constant oferit de România.

Victor Chirilă a menționat că orientarea europeană inspirată de acest ideal se reflectă și în proiectele concrete de infrastructură menite să lege Republica Moldova de România și de Uniunea Europeană, de la poduri și autostrăzi, până la căi ferate și linii electrice.

În final, ambasadorul a subliniat că asumarea deplină a românității este esențială pentru consolidarea încrederii dintre cele două state și a adăugat că, atât timp cât Idealul Unirii rămâne viu, România are o obligație morală și istorică de a sprijini Republica Moldova.