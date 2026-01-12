Într-un dialog amplu despre viitorul Republicii Moldova, Maia Sandu a abordat deschis tema reunificării cu România, subliniind că o astfel de decizie ar putea fi luată doar printr-un mecanism democratic clar. Maia Sandu a explicat că poziția sa personală este diferită de realitățile politice actuale, marcate de lipsa unei majorități care să susțină acest proiect.

Președinta Republicii Moldova a declarat, într-un interviu pentru unul dintre cele mai mari podcasturi din Marea Britanie, că ar vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Declarațiile au fost preluate și de deschide.md și au fost formulate într-un context mai larg, legat de dificultățile cu care se confruntă statul moldovean.

Înainte de a cita poziția exprimată în interviu, Maia Sandu a explicat presiunile multiple asupra statelor mici din regiune și provocările legate de menținerea democrației și a suveranității.

„Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”, a afirmat Maia Sandu în interviul preluat şi de deschide.md, adăugând însă că „înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”.

Această nuanțare a fost esențială în mesajul transmis, Maia Sandu delimitând clar opțiunea personală de mandatul său instituțional și de voința majoritară a cetățenilor, așa cum este ea reflectată în sondaje și procese electorale.

În analiza sa, Maia Sandu a făcut referire la momentele istorice în care ideea reunificării ar fi avut, în opinia sa, un sprijin public mai consistent. Președinta a plasat aceste observații în contextul transformărilor de la sfârșitul anilor ’80, când societatea moldovenească traversa o perioadă de mobilizare civică intensă.

Lidera de la Chișinău a spus că unificarea Moldovei cu România ar fi avut mai multe șanse de reușită în urmă cu câteva decenii, atunci când mișcările de renaștere națională au scos în stradă sute de mii de oameni. Înainte de a cita declarația, Maia Sandu a explicat că lipsa unui referendum în acea perioadă face imposibilă o evaluare exactă a sprijinului popular.

„La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte. Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mărul care au participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”, a declarat Maia Sandu.

Referindu-se la prezent, Maia Sandu a reiterat că, în eventualitatea organizării unui referendum, ar vota în favoarea reunificării, dar a subliniat că prioritățile statului sunt altele, dictate de voința majoritară a cetățenilor și de contextul geopolitic.

Într-o abordare pragmatică, Maia Sandu a legat subiectul reunificării de realitățile actuale din regiune și de opțiunea strategică pentru integrarea europeană. Președinta a explicat că sprijinul public pentru aderarea la Uniunea Europeană este semnificativ mai mare și reprezintă un obiectiv concret al administrației de la Chișinău.

Înainte de a cita poziția sa explicită, Maia Sandu a făcut trimitere la evoluțiile de securitate din jurul Republicii Moldova și la schimbările din plan internațional, care influențează deciziile politice interne.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a mai declarat Maia Sandu.

În același context, șefa statului a atras atenția asupra influențelor externe care afectează stabilitatea europeană. Ea a mai spus că Vladimir Putin se amestecă în treburile interne ale Uniunii Europene şi că lideriul de la Kremlin îşi doreşte să controleze Europa, o afirmație care plasează dezbaterea despre viitorul Republicii Moldova într-un cadru de securitate mai larg.