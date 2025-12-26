Decesul a survenit la doar câteva ore după ce, în noaptea de Ajun, Drăgan vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, context care a făcut vestea cu atât mai șocantă pentru comunitatea artistică.

Ultimul mesaj pe care l‑a publicat pe pagina sa de Facebook, cu o zi înainte de a muri, a fost o urare de sărbători, acum privită cu emoție de fani: „Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți.”

Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj) au transmis un mesaj oficial în memoria interpretului:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s‑a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l‑au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l‑au prețuit. Dumnezeu să‑l odihnească în pace.”

Mesajele de condoleanțe au început să apară imediat pe rețelele sociale din partea fanilor, prietenilor și colegilor de breaslă, mulți exprimându‑și incredulitatea și tristețea pentru pierderea unuia dintre numele importante ale folclorului românesc.

Ion Drăgan a fost recunoscut nu doar ca interpret, ci și ca formator de generații de artiști, fiind membru al Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului” și profesor la Școala Populară de Arte din Târgu Jiu. De‑a lungul carierei sale de peste două decenii, el a participat la numeroase festivaluri de folclor, a cântat pe scene din România și din străinătate și a promovat cântecul tradițional cu respect pentru autenticitate.

Înmormântarea va avea loc în Cimitirul din Bălești, iar familia a anunțat că ceremonia va fi una restrânsă, respectând dorința apropiaților de a păstra momentul în intimitate.