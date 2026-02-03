Chuck Negron a decedat la domiciliul său din Studio City, Los Angeles, punând capăt unei cariere de peste 60 de ani în muzica rock americană. Născut în New York City, regretatul artist a fost membru fondator al trupei Three Dog Night, una dintre cele mai importante formații rock din SUA la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor ’70.

Vocea sa principală a animat numeroase hituri, printre care „Joy to the World”, „One” și „An Old Fashioned Love Song”, precum și un cover al piesei „Mama Told Me Not to Come”, care a ajuns pe locul trei în topurile europene.

Cariera lui Negron a început ca artist solo în anii 1960, dar a cunoscut succesul major odată cu formarea trupei Three Dog Night, în 1967, alături de Cory Wells și Danny Hutton, la Los Angeles.

Trioul vocal, cu rădăcini în R&B, rock ’n’ roll și urban doo wop, a devenit rapid un fenomen muzical, înregistrând vânzări de milioane de exemplare pentru primul lor single, „One”, scris de Harry Nilsson, și pentru alte hituri ulterioare.

Three Dog Night a dominat topurile din SUA timp de mai mulți ani, consolidându-și statutul de formație emblematică pentru muzica rock americană și lăsând o moștenire durabilă în istoria muzicii. Chuck Negron rămâne astfel o figură marcantă a industriei muzicale, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și contribuția sa la succesul trupei.

Într-un interviu din 1998 acordat publicației Las Vegas Sun, Chuck Negron a reflectat asupra așteptărilor și priorităților sale în acel moment al carierei. El a explicat că succesul comercial, precum realizarea a 50 de discuri de top sau vânzarea a milioane de albume, nu i-ar fi adus fericirea.

Negron și-a dat seama că adevărata satisfacție vine din muncă și din pasiunea pentru muzică, din capacitatea de a-și câștiga existența, de a avea grijă de familie și de a-și stabili prioritățile. Artistul a subliniat importanța găsirii păcii interioare, acceptării darurilor și defectelor proprii și învățării de a-și îmbrățișa viața. Potrivit lui, această atitudine i-a permis să obțină mai mult din viață decât oricând înainte.