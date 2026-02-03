Chuck Negron a decedat la domiciliul său din Studio City, Los Angeles, punând capăt unei cariere de peste 60 de ani în muzica rock americană. Născut în New York City, regretatul artist a fost membru fondator al trupei Three Dog Night, una dintre cele mai importante formații rock din SUA la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor ’70.
Chuck Negron a încetat din viață la 83 de ani
Vocea sa principală a animat numeroase hituri, printre care „Joy to the World”, „One” și „An Old Fashioned Love Song”, precum și un cover al piesei „Mama Told Me Not to Come”, care a ajuns pe locul trei în topurile europene.
Cariera lui Negron a început ca artist solo în anii 1960, dar a cunoscut succesul major odată cu formarea trupei Three Dog Night, în 1967, alături de Cory Wells și Danny Hutton, la Los Angeles.
Trioul vocal, cu rădăcini în R&B, rock ’n’ roll și urban doo wop, a devenit rapid un fenomen muzical, înregistrând vânzări de milioane de exemplare pentru primul lor single, „One”, scris de Harry Nilsson, și pentru alte hituri ulterioare.
Three Dog Night a dominat topurile din SUA timp de mai mulți ani, consolidându-și statutul de formație emblematică pentru muzica rock americană și lăsând o moștenire durabilă în istoria muzicii. Chuck Negron rămâne astfel o figură marcantă a industriei muzicale, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și contribuția sa la succesul trupei.
Regretatul artist spunea că adevărata satisfacție vine din muncă și din pasiunea pentru muzică
Într-un interviu din 1998 acordat publicației Las Vegas Sun, Chuck Negron a reflectat asupra așteptărilor și priorităților sale în acel moment al carierei. El a explicat că succesul comercial, precum realizarea a 50 de discuri de top sau vânzarea a milioane de albume, nu i-ar fi adus fericirea.
Negron și-a dat seama că adevărata satisfacție vine din muncă și din pasiunea pentru muzică, din capacitatea de a-și câștiga existența, de a avea grijă de familie și de a-și stabili prioritățile. Artistul a subliniat importanța găsirii păcii interioare, acceptării darurilor și defectelor proprii și învățării de a-și îmbrățișa viața. Potrivit lui, această atitudine i-a permis să obțină mai mult din viață decât oricând înainte.
„Am învățat că, pentru mine, să ies în lume și să încerc să fac 50 de discuri numărul 1 sau să vând încă 90 de milioane de discuri nu îmi va aduce nimic. Știu ce mă face fericit: să muncesc, să fiu muzician… să-mi câștig existența, să am grijă de familia mea și să-mi stabilesc prioritățile.
Trebuie să găsești pacea interioară; trebuie să accepți darurile pe care le ai, defectele pe care le ai… și să înveți să-ți îmbrățișezi viața. Datorită acestui lucru, obțin mai mult din viață decât am obținut vreodată”, spunea regretatul artist.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.