Legenda americană a muzicii salsa Willie Colón, trombonist, vocalist şi compozitor considerat un deschizător de drumuri al genului, a murit sâmbătă la vârsta de 75 de ani.

Anunţul trist a fost făcut de către familia sa, transmite agenția Reuters. Dispariţia sa marchează sfârşitul unei cariere impresionante, care a influenţat profund evoluţia muzicii latino în Statele Unite şi nu numai.

Familia a transmis, pe pagina oficială de Facebook a artistului, că, deşi îi plâng absenţa, se bucură de darul etern al muzicii sale şi de amintirile preţioase pe care le-a creat şi care vor dăinui pentru totdeauna. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Născut în cartierul Bronx din New York, din părinţi portoricani, Colón a devenit una dintre figurile emblematice ale mişcării salsa din anii ’60 şi ’70.

A semnat cu casa de discuri Fania Records la doar 15 ani, iar doi ani mai târziu, în 1967, a lansat albumul de debut „El Malo”, care s-a vândut în peste 300.000 de exemplare, potrivit biografiei publicate de Los Angeles Philharmonic.

De-a lungul carierei, Willie Colón a înregistrat zeci de albume, printre care „La Gran Fuga” (1970) şi „El Juicio” (1972), producţii care au consolidat reputaţia sa în industria muzicală.

Stilul său a combinat elemente de jazz, rock şi salsa, integrând ritmuri tradiţionale din Cuba, Puerto Rico, Brazilia şi Africa.

Biografia sa subliniază că o temă centrală în creaţia artistului a fost explorarea relaţiei complexe a portoricanilor cu patria lor şi cu Statele Unite, folosindu-şi muzica pentru a descrie viaţa în SUA din perspectiva unui portorican şi pentru a evidenţia contribuţiile culturale ale acestei comunităţi.

„O temă semnificativă în muzica lui Colón, care se inspiră din multe culturi şi stiluri diferite, este explorarea asocierilor concurente pe care portoricanii le au cu patria lor şi cu Statele Unite.

El foloseşte cântecele sale pentru a descrie şi a investiga problemele vieţii în SUA ca portorican şi, de asemenea, pentru a sugera contribuţiile culturale pe care portoricanii le pot oferi”, scrie în biografia oficială a artistului.

În 2004, Willie Colón a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Latin Recording Academy.

Dincolo de scenă, Colón a fost un activist social implicat, fiind membru al Comisiei Latino-Americane pentru SIDA, al Fundaţiei Naţiunilor Unite pentru Imigranţi şi al consiliului de administraţie al Institutului Hispanic al Congresului.