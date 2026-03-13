Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a analizat situația delicată a combinatului chimic Azomureș și despre măsurile prin care compania ar putea fi salvată.

Ministrul a subliniat, în cadrul emisiunii realizate de Adina Anghelescu, că principalele obiective sunt redeschiderea fabricii și asigurarea unui preț corect pentru îngrășămintele utilizate de fermieri. Potrivit declarațiilor sale, el a avut deja discuții cu Bogdan Ivan, ministrul Energiei, privind posibilitatea ca Romgaz să preia activele Azomureș.

Barbu a precizat că preluarea directă a societății ar fi mai complicată din punct de vedere legal, necesitând notificări și aprobare de la Comisia Europeană, în timp ce achiziția activelor ar permite integrarea materiei prime în structura Romgaz și producerea de îngrășăminte la un preț corect.

Ministrul a explicat că Azomureș are capacitatea de a asigura aproximativ 60% din norma tehnică de producție pe hectar și că un astfel de nivel de producție, la un preț echilibrat, ar putea stabiliza piața internă și ar reduce dependența de importurile scumpe.

Florin Barbu a menționat că mecanismul propus va elimina barierele administrative pentru fermieri, astfel încât aceștia să poată achiziționa direct îngrășămintele de la combinat, iar subvențiile vor fi plătite către Azomureș.

În context, Florin Barbu a transmis un apel către conducerea Azomureș, cerând redeschiderea urgentă a combinatului și avertizând asupra impactului pe care perioada de inactivitate îl are asupra fermierilor care se aprovizionază cu îngrășăminte.

„Eu rog Azomureș să redeschidă, le trag un semnal de alarmă. Pentru că știu ceea ce se întâmplă. E perioada în care fermierii își cumpără îngrășăminte. Întotdeauna, orice companie vrea gaz mai ieftin. Eu am avut o discuție încă de la început pentru preluarea de către Romgaz a combinatului de la Azomureș. Dar am avut o discuție și cu Bogdan Ivan, Ministrul Energiei și l-am rugat foarte mult… Discuțiile pe care le-am avut au fost să cumpere activele. Pentru că degeaba cumpărăm societatea Azomureș. Că dacă cumpărăm societatea Azomureș și dăm gaz de la Romgaz, trebuie iar să mergem pe schemă de ajutor de stat și să notificăm până la Comisia Europeană. Cel mai bine este să ai materia primă, introduci în activele tale din Romgaz, în speță combinatul, și produci un îngrășământ la un preț corect pentru fermieri. Dar știți ce se întâmplă în cazul în care reușim să luăm activele Azomureș, să producem îngrășăminte? Pentru norma tehnică de a da pe hectar, Azomureș poate produce 60%. Dar știți ce înseamnă 60% la un preț corect dat de către Azomureș? Pentru că în mecanismul pe care îl voi face și pe care l-a înțeles și domnul Ivan, împreună vrem să eliminăm partea administrativă astfel încât să eliberăm anumite adeverințe, să meargă fermierii la Azomureș să-și cumpere acel îngrășământ și noi să plătim acea subvenție către Azomureș”, a afirmat Florin Barbu.

Barbu a mai arătat că modelul de preluare a activelor Azomureș de către Romgaz ar putea fi aplicat și altor companii de stat, cu scopul de a integra resursele necesare pentru producția de bunuri strategice la prețuri corecte pentru consumatorii interni.

Ministrul a dat exemplul Hidroelectrica, care ar putea prelua combinatul de la Galați pentru producția de curent și fier-beton, menținând astfel controlul asupra unor sectoare economice cheie. El a subliniat că aceste acțiuni nu doar că ar sprijini fermierii, dar ar contribui și la echilibrarea prețurilor pe piața internă, reducând influența importurilor costisitoare.

Ministrul a reiterat că scopul este crearea unui mecanism eficient în care statul să asigure materia primă și producția de îngrășăminte, astfel încât prețurile să fie stabilizate și accesibile pentru agricultori.