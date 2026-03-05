Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, în prezent, compania Romgaz are un rol foarte important pentru siguranța energetică a României. El a explicat că firma a lucrat bine la proiectul Neptun Deep, care este deja într-un stadiu avansat.

Ministrul a mai zis că ordonanța de urgență prin care sunt limitate prețurile la gaze a fost foarte importantă pentru funcționarea acestui sistem și că va continua să fie folosită. Potrivit lui, Romgaz are toate autorizațiile pentru a furniza gaze, iar următorul pas este aplicarea efectivă a ordonanței. După aceea, compania ar putea intra și pe piața de furnizare, în funcție de situație și de cantitatea de gaze disponibilă.

El a adăugat că nu există riscul ca România să fie sancționată pentru prelungirea plafonării prețurilor la gaze și că Comisia Europeană a fost informată despre această decizie.

Ministrul a mai precizat că, dacă nu s-ar fi luat aceste măsuri, din luna aprilie prețurile la gaze ar fi putut fi cu aproximativ 70% mai mari în România, conform evoluției de pe bursă.

Potrivit lui, autoritățile au intervenit rapid pentru ca, timp de încă un an, prețurile să crească doar cu aproximativ 10 bani. El a explicat că ordonanța fusese anunțată încă de la începutul anului, când se discuta eliminarea plafonării, dar a fost modificată din cauza conflictului militar din Orientul Mijlociu. Scopul, a spus ministrul, a fost protejarea românilor în fața unor situații internaționale imprevizibile.

„În momentul de faţă, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României. A făcut o treabă foarte bună în proiectul Neptun Deep, care e deja într-o fază foarte avansată. Pentru realizarea acestui mecanism extrem de important, ordonanţa de urgenţă de plafonare a preţului, a avut un rol extrem de important şi îl are mai departe în implementarea mecanismului. Ei sunt acreditaţi şi autorizaţi să poată să aibă servicii de furnizare. Acum trebuie să rezolvăm implementarea acestei ordonanţe, urmând ca ei să intre şi pe această piaţă, în funcţie de contextul, de disponibilităţile, volumelor de gaz care pot să fie puse în piaţă. Am acţionat decisiv, pentru ca timp de un an de zile să mai crească cu 10 bani preţurile. Ordonanţa am anunţat-o de la începutul anului, în contextul eliminării plafonării, dar am actualizat-o în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, pentru a ne asigura că îi protejăm pe toţi românii, indiferent de situaţii internaţionale pe care nu putem să le anticipăm”, a precizat Ivan.

Ivan a explicat că Comisia Europeană a fost deja informată despre prelungirea plafonării prețurilor la gaze, în legătură cu posibila procedură de infringement.

El a spus că situația actuală este una excepțională la nivel mondial și că există o criză care afectează multe țări. Din acest motiv, a precizat că nu există motive de îngrijorare privind folosirea acestui mecanism temporar. Potrivit ministrului, măsura este necesară pentru a proteja populația din România.