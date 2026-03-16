Alexandru Nazare a declarat, în cadrul ședinței Comisiilor de Buget – Finanțe din Parlament, că proiectul bugetului pentru anul 2026 este construit pe trei direcții principale. Acestea sunt responsabilitatea, echilibrul și dezvoltarea.

El a explicat că responsabilitatea se referă la respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu finanțatorii internaționali, cu Comisia Europeană și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. De asemenea, ministrul a arătat că aceste angajamente au fost luate în calcul la elaborarea proiectului de buget.

În același timp, Nazare a spus că al doilea element important al bugetului este echilibrul. Potrivit ministrului, acest echilibru se referă la relația dintre disciplina fiscală necesară pentru consolidarea bugetară și nevoia de investiții sau de protecție socială pentru categoriile vulnerabile.

El a precizat că dezvoltarea reprezintă al treilea pilon al bugetului pentru 2026, subliniind că proiectul include un nivel ridicat al investițiilor publice. Ministrul Finanțelor a arătat că investițiile prevăzute în buget ajung la aproximativ 164 de miliarde de lei.

„Pilonii fundamentali pe care ne construim bugetul anului 2026 au o mare legătură cu acest mesaj. Este vorba de responsabilitate faţă de angajamentele asumate de România, fie că e vorba de relaţia cu finanţatorii internaţionali, relaţia cu Comisia Europeană, cu OCDE, fie că e vorba de angajamentele luate prin buget, toate aceste lucruri sunt extrem de importante şi le-am luat în calcul la elaborarea bugetului de anul 2026. Un al doilea cuvânt cheie pentru bugetul anului 2026 îl reprezintă echilibru. Echilibru între rigoarea fiscală, disciplina fiscală de care avem nevoie în continuare pentru a reuşi să facem consolidarea, aşa cum ne-am asumat, şi nevoia de investiţii sau protecţia socială, grija pe care o arătăm categoriilor vulnerabile, care este prinsă în acelaşi proiect de buget în anul 2026. Şi, nu în ultimul rând, poate cel mai important, este vorba de cuvântul dezvoltare. Dezvoltare pentru că în bugetul anului 2026 am asigurat un spaţiu de investiţii foarte important, vorbind de aproape 164 de miliarde de lei. Este un spaţiu generos care, în primul rând, acoperă nevoia de finanţare şi nevoia de finalizare a proiectelor din PNRR. Aşadar, bugetul României pe 2026 – cele trei cuvinte cheie: responsabilitate, echilibru, dezvoltare”, a spus Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a explicat că o mare parte din investițiile prevăzute în buget sunt destinate finalizării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit ministrului, aceste proiecte reprezintă aproximativ 110 miliarde de lei din totalul investițiilor planificate pentru anul 2026. El a precizat că suma este mult mai mare decât cea alocată în anul precedent și că aceste cheltuieli trebuiau acoperite în proiectul bugetar.

În același timp, bugetul include și cheltuieli pentru domeniul apărării, în cadrul programului SAFE, care a fost aprobat și care trebuie finanțat pentru a continua programele aflate deja în desfășurare.

Nazare a arătat că toate aceste elemente au fost integrate în proiectul de buget pentru a acoperi nevoile fundamentale de finanțare ale statului român.

Ministrul Finanțelor a precizat că, din punctul său de vedere, unul dintre cele mai importante aspecte este faptul că bugetul pentru anul 2026 este construit pe baze realiste.

El a arătat că România se confruntă cu o creștere semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile la datoria publică. Potrivit ministrului, aceste cheltuieli au crescut cu aproximativ 10 miliarde de lei față de anul precedent.

În acest context, Nazare a explicat că stabilizarea costurilor legate de datorie reprezintă o necesitate pentru menținerea echilibrului bugetar.

Ministrul a mai spus că proiectul de buget prevede reducerea deficitului bugetar de la 7,6% din PIB, nivel înregistrat anul trecut, la aproximativ 6,2% în anul 2026.

Potrivit acestuia, execuția bugetară pentru acest an ar putea readuce România pe traiectoria de consolidare fiscală asumată în relația cu Comisia Europeană. În același timp, Nazare a arătat că obiectivul este ca România să iasă din procedura de deficit excesiv până în anul 2029.