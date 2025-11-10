În mai multe blocuri din România s-au pus lacăte pe ghenele de gunoi, notează Consultanță Asociații Proprietari pe pagina de Facebook, subliniind că proprietarii nu au fost informați cu privire la acest aspect într-un mod corespunzător.

În același mesaj, este subliniat că dreptul fiecărui proprietar asupra cotei indivize din spațiile comune nu mai pare să fie luat în considerare, în timp ce măsura ridică întrebări legate de legalitatea și necesitatea acesteia.

Mai mult decât atât, decizia de a închide ghenele cu lacăte a fost luată într-un context în care Poliția Locală efectuează verificări pentru a se asigura că cetățenii respectă regulile de colectare selectivă a deșeurilor.

Totodată, asociațiile de proprietari au fost sancționate cu amenzi care, potrivit acestora, par a fi aplicate “în bătaie de joc”, fără să fie propuse soluții alternative viabile.

Consultanță Asociații Proprietari arată că locurile amenajate pentru depozitarea gunoiului sunt, adesea, fie departe de bloc, fie deja ocupate, ceea ce obligă proprietarii să lase sacii lângă punctele de colectare, riscând astfel sancțiuni personale.

”Se pun lacăte pe ghene! Nu există o informare corecta și completă dar există lacăte! Partea comună și dreptul proprietarului, deținător al unei cote indivize din acele spatii, nu mai contează! Nu spun că este un lucru rău, dar parcă prea fără cap și care vine în urma: – Poliția Locală care caută prin pubele, să vadă dacă cetățeanul a preselectat sau nu;

– amenzi date “în bătaie de joc” asociațiilor de proprietari (în bătaie de joc = fără soluții alternative viabile – locurile amenajate sunt fie departe de bloc fie sunt pline și ești obligat să așezi sacul de gunoi lângă);

– amenzi “pe persoană fizica” proprietarilor – pentru că au așezat gunoi lângă punctele de preluare, pline ochi”, se arată pe Facebook.

Pe aceeași pagină de Facebook se mai arată că spațiile închise cu lacăte rămân în continuare spații comune, care pot fi folosite fie colectiv, fie prin atribuire exclusivă, conform legii.

În acest context, punerea lacătelor este considerată acceptabilă doar până la luarea unei hotărâri oficiale la nivelul asociației de proprietari.

Totuși, reprezentanții au atras atenția că măsura unilaterală, aplicată fără consultarea locatarilor, poate fi percepută ca un abuz și poate genera tensiuni între proprietari și conducerea asociației.

Specialiștii în administrarea blocurilor recomandă ca astfel de decizii să fie precedate de informarea și consultarea tuturor proprietarilor, pentru a evita conflicte și a asigura respectarea drepturilor fiecăruia.

Ei consideră că o soluție eficientă ar presupune găsirea unor spații alternative pentru deșeuri și stabilirea unor reguli clare de utilizare a ghenelelor, astfel încât să fie combinate atât ordinea și curățenia, cât și drepturile legale ale proprietarilor.