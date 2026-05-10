Ilie Bolojan va părăsi funcția de prim-ministru fără a beneficia de avantajele financiare acordate altor demnitari de rang înalt ai statului. Conform cadrului legislativ aflat în vigoare, funcția de premier nu generează dreptul la o pensie specială sau la indemnizații permanente după încetarea mandatului.

Astfel, cele aproape 10 luni petrecute la conducerea Guvernului nu îi vor aduce lui Ilie Bolojan un venit suplimentar plătit separat de statul român. Pensia pe care acesta o va încasa în viitor va fi calculată exclusiv pe baza contribuțiilor realizate de-a lungul carierei sale profesionale și politice.

Singurul beneficiu temporar de care poate avea parte după plecarea de la Palatul Victoria este protecția asigurată de Serviciul de Pază și Protecție. Regulile actuale permit foștilor premieri să beneficieze de pază și escortă SPP pentru o perioadă de maximum doi ani după încetarea mandatului.

În rest, avantajele administrative și logistice asociate poziției de prim-ministru încetează odată cu instalarea unui nou Executiv.

Până la desemnarea și învestirea unui nou Guvern, Ilie Bolojan continuă să conducă Executivul în regim interimar și beneficiază de toate drepturile aferente funcției de premier al României.

Printre acestea se numără salariul lunar brut estimat la aproximativ 26.450 de lei. Venitul net aferent funcției este evaluat între 15.400 și 15.800 de lei, în funcție de contribuțiile și deducerile aplicate.

În această perioadă, Ilie Bolojan are în continuare la dispoziție mașină de serviciu, protecție permanentă din partea SPP și locuință de serviciu. De asemenea, funcția îi oferă acces la fonduri de protocol, zboruri oficiale pentru deplasările de serviciu, aparat propriu de lucru și acces prioritar la anumite servicii medicale.

Constituția prevede că un nou premier trebuie desemnat în termen de maximum 45 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură. În prezent, negocierile pentru formarea viitorului Guvern sunt deja în desfășurare la Palatul Cotroceni.

După anunțul privind încheierea mandatului său, Ilie Bolojan a transmis un mesaj public în care a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Guvernului și despre măsurile adoptate în ultimele luni.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, fostul premier a afirmat că reformele și măsurile de disciplină bugetară au generat rezistență și reacții din partea celor afectați de schimbări.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna. Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță. După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături. MULȚUMESC, ROMÂNIA!”, a transmis Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Tabel. Ce beneficii și venituri are Ilie Bolojan după mandatul de premier: