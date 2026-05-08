Salariile directorilor din companiile de stat continuă să provoace controverse în România, după ce datele publicate în 2026 arată că unii șefi ai firmelor controlate de stat încasează lunar sume mult peste veniturile președintelui României și chiar peste nivelul existent în multe multinaționale private.

Potrivit informațiilor publicate de platforma Companii de stat, directorii unor societăți importante din sectorul energetic ajung la salarii brute lunare de zeci de mii de euro, în condițiile în care anumite companii au probleme financiare sau performanțe considerate modeste raportat la piața privată.

Datele prezentate arată că directorul Romgaz încasează un salariu brut lunar de peste 85.000 de lei, echivalentul a mai mult de 16.000 de euro.

În plus, dacă sunt incluse și bonusurile anuale, venitul lunar poate ajunge la aproximativ 256.932 de lei.

Și în cazul Hidroelectrica salariile sunt foarte ridicate. Directorul companiei are un venit de aproape 66.000 de lei brut pe lună.

La ELCEN, șeful companiei câștigă aproximativ 72.500 de lei lunar.

Prin comparație, președintele României, Nicușor Dan, are un salariu brut lunar de aproximativ 30.800 de lei.

Salariile directorilor din companiile de stat

Funcție / Companie Venit brut lunar Director Romgaz peste 85.000 lei Director Romgaz cu bonusuri până la 256.932 lei Director Hidroelectrica aproape 66.000 lei Director ELCEN aproximativ 72.500 lei Președintele României circa 30.800 lei

Economistul Adrian Negrescu afirmă că nivelul acestor venituri depășește inclusiv salariile oferite în marile companii private și multinaționale.

„Gândiți-vă că avem oameni, inclusiv în sistemul bancar de stat, care câștigă peste 30.000 de euro pe lună. Noi avem niște salarii cum nici în sectorul privat, în cele mai performante companii din economia românească, multinaționale, nu găsești. Media salarială la nivelul multinaționalelor este undeva la 6-7.000 de euro. Cam atât se câștigă. La stat se câștigă dublu în momentul de față, în multe companii care sunt pe pierdere”, a declarat Adrian Negrescu la Digi24.

Analistul susține că nivelul acestor contracte a fost permis chiar de statul român, care este principalul acționar în majoritatea acestor companii.

Adrian Negrescu afirmă că multe dintre contractele de management din companiile publice nu reflectă realitatea economică din România și au fost construite în jurul unor interese interne.

„Este vina statului român, pentru că statul este principal acționar la toate aceste companii și a permis aceste contracte de management care nu au nicio legătură cu realitatea economică din România. Sunt interese, bineînțeles, pentru că salariile astea n-au apărut peste noapte. Au fost constituite special de către cei care sunt membri în consiliile de administrație, pentru că și ei, la rândul lor, sunt plătiți cu un procent din salariul șefului. Cu cât șeful cel mare are un salariu mai mare, cu atât și ei câștigă niște prime de participare la ședințe mult mai mari”, a afirmat Negrescu.

Acesta consideră că actualul sistem generează discrepanțe greu de justificat în comparație cu sectorul privat sau cu alte state europene.

Economistul spune că unele salarii din companiile publice românești sunt comparabile sau chiar mai mari decât cele din marile grupuri occidentale, fără ca performanța să fie similară.

„Și aceste companii ar fi trebuit să intre într-un mecanism de grile salariale, în așa fel încât să nu mai vedem aceste aberații, aceste câștiguri salariale care, în multe situații, sunt mai mari decât în companiile occidentale. România plătește mai bine decât o companie din Franța, în domeniul energiei. Și nu există aceeași performanță, nu există nici măcar același rulaj de bani”, arată acesta.

Ce reclamă specialiștii

Problemă invocată Explicație Salarii foarte mari Peste nivelul din multinaționale Companii cu pierderi Venituri ridicate fără performanță similară Contracte de management Considerate disproporționate Bonusuri și prime Corelate cu salariile conducerii Lipsa plafonării Fără limite clare la stat

Analistul economic susține că viitorul Guvern ar trebui să intervină pentru limitarea acestor contracte și pentru introducerea unor criterii clare de performanță.

„Sper ca viitorul guvern să plafoneze și aceste contracte, măcar din prisma viitoarelor angajări pe care le va face în companiile de stat. Să nu ne mai trezim cu contracte de management în care doar pentru că vine la serviciu acel manager ia 10-15 mii de euro pe lună, indiferent de performanța companiei pe care o conduce”, a declarat Adrian Negrescu.

Discuțiile despre salariile conducerii companiilor de stat revin periodic în spațiul public, mai ales în contextul deficitului bugetar și al presiunilor privind reducerea cheltuielilor publice.