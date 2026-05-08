Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a făcut publică, vineri, situația subvențiilor acordate partidelor politice din bugetul de stat pentru luna mai 2026. Potrivit datelor oficiale, suma totală virată către formațiunile politice din România a ajuns la 15.469.985 de lei, echivalentul a peste 3 milioane de euro.

Banii au fost transferați în conturile partidelor în data de 7 mai 2026, conform informațiilor prezentate de instituție. Subvențiile sunt acordate lunar formațiunilor politice, în baza legislației privind finanțarea activității partidelor și a campaniilor electorale.

Sistemul de finanțare de la bugetul de stat reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru partidele parlamentare, iar sumele sunt calculate în funcție de rezultatele obținute la alegeri și de reprezentarea politică.

PSD a încasat peste 5 milioane de lei într-o singură lună

Conform situației publicate de AEP, Partidul Social Democrat a fost principalul beneficiar al subvențiilor acordate în luna mai. PSD a primit 5.132.812 lei, fiind formațiunea cu cea mai mare sumă virată de la bugetul de stat.

Valoarea ridicată a subvenției reflectă rezultatele electorale obținute de partid și ponderea parlamentară deținută în actuala legislatură. PSD continuă astfel să rămână partidul care primește cele mai consistente fonduri publice pentru activitatea politică.

Subvențiile pot fi utilizate pentru cheltuieli de funcționare, campanii de informare, promovare, organizare internă, consultanță, presă și propagandă, dar și pentru plata chiriei sediilor sau a personalului.

AUR a primit peste 3 milioane de lei de la stat

Pe poziția a doua în clasamentul subvențiilor se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion. Formațiunea a încasat 3.035.113 lei în luna mai 2026.

În ultimii ani, AUR a devenit unul dintre principalii beneficiari ai finanțării publice, pe fondul creșterii sale electorale și al consolidării poziției în Parlament.

Suma primită de partid depășește pragul de 3 milioane de lei și îl plasează înaintea PNL și USR în ceea ce privește finanțarea lunară acordată de stat.

PNL și USR completează clasamentul principalelor subvenții

Partidul Național Liberal a ocupat poziția a treia în clasamentul publicat de AEP. Liberalii, aflați sub conducerea lui Ilie Bolojan, au încasat 2.794.479 lei.

USR a beneficiat, la rândul său, de o subvenție importantă din bani publici. Formațiunea a primit 1.983.499 lei pentru luna mai.

Valoarea subvențiilor acordate principalelor partide parlamentare arată diferențele de reprezentare și influență politică rezultate în urma alegerilor.

SOS România și POT au depășit pragul de un milion de lei

Pe lângă marile partide parlamentare, și alte formațiuni au beneficiat de sume importante din bugetul de stat.

Partidul SOS România a încasat 1.319.397 lei, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit 1.063.110 lei.

Deși sunt formațiuni mai mici comparativ cu PSD, PNL sau AUR, acestea beneficiază de finanțare publică în baza reprezentării parlamentare și a prevederilor legale privind activitatea partidelor politice.

PMP și Forța Dreptei au primit cele mai mici sume

La polul opus se află Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei, care au primit cele mai reduse subvenții dintre partidele incluse în raportul AEP.

PMP a beneficiat de 72.619 lei, în timp ce Forța Dreptei a încasat 68.956 lei.

Diferențele mari dintre sumele acordate partidelor evidențiază modul în care finanțarea publică este influențată direct de performanțele electorale și de numărul de mandate obținute.

Cum sunt împărțiți banii către partidele politice

Subvențiile acordate formațiunilor politice provin din bugetul de stat și sunt distribuite conform prevederilor legale aflate în vigoare. Legea stabilește că repartizarea banilor se face în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale.

Partidele au obligația să utilizeze aceste fonduri doar pentru anumite categorii de cheltuieli și să prezinte rapoarte privind modul în care sunt folosiți banii publici.

În ultimii ani, nivelul subvențiilor acordate partidelor politice a generat numeroase dezbateri în spațiul public, în special în contextul sumelor mari alocate anual de la bugetul de stat.

Lista completă a subvențiilor virate de AEP în luna mai 2026

Nr. crt. Partid politic Suma virată Data virării 1 Partidul Social Democrat 5.132.812 lei 07.05.2026 2 Partidul Național Liberal 2.794.479 lei 07.05.2026 3 Uniunea Salvați România 1.983.499 lei 07.05.2026 4 Alianța pentru Unirea Românilor 3.035.113 lei 07.05.2026 5 Partidul Mișcarea Populară 72.619 lei 07.05.2026 6 Partidul SOS România 1.319.397 lei 07.05.2026 7 Forța Dreptei 68.956 lei 07.05.2026 8 Partidul Oamenilor Tineri 1.063.110 lei 07.05.2026

Valoarea totală a subvențiilor acordate partidelor politice în luna mai 2026 a fost de 15.469.985 lei, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.