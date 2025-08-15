Nu doar lansările atrag atenția în lumea auto: retragerile modelelor consacrate marchează la fel de mult scena automobilistică. În 2025, numeroase vehicule apreciate de șoferii români își ”încheie cariera”.

Audi oprește fabricarea lui Q8 e-tron încă de la începutul anului, iar A1 și Q2 vor fi eliminate din portofoliu în 2026. Există posibilitatea ca denumirea Q2 să fie păstrată pentru un viitor model, însă actualele versiuni dispar.

BMW renunță la X4, considerând că noile dimensiuni ale lui X2 fac modelul redundant. Aceasta schimbare reflectă strategia BMW de a-și simplifica gama SUV-urilor și de a oferi modele mai bine adaptate cerințelor clienților. În locul lui X4, pasionații de brand vor putea opta pentru iX4, un model complet electric, parte a noilor planuri de dezvoltare.

Ford Focus urmează exemplul lui Fiesta și va fi scos din producție, din cauza profitabilității reduse.

Mercedes retrage treptat modelele de volum, inclusiv Citan, T-Klasse și B-Class, iar A-Class va dispărea abia în 2028.

Porsche 718 va fi retras din Europa începând din octombrie 2025, conform noilor reglementări de siguranță.

Suzuki Swace și Volkswagen Arteon Shooting Brake ies și ele din ofertă. T-Roc Cabrio nu va avea succesor, iar Touareg urmează să fie retras în 2026 din cauza cererii scăzute și a costurilor mari.

Honda Civic Type R nu va mai fi disponibilă în Europa începând cu 2026, deoarece nu respectă normele stricte de emisii Euro 6e-bis. Va exista o ediție limitată „Ultimate Edition”, destinată colecționarilor, iar în SUA și Japonia modelul va rămâne în continuare pe piață, păstrându-și statutul de referință în segmentul sportiv compact.

Mitsubishi Space Star, una dintre cele mai accesibile mașini de pe piață, se retrage după 12 ani, fără mare tam-tam.

Nissan GT-R își încheie aproape două decenii de carieră, consolidându-și statutul de legendă în segmentul sportiv. Constructorul japonez promite, însă, că numele GT-R va reveni în viitor, ceea ce păstrează speranța fanilor pentru noi generații.