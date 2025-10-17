Primăria din Miercurea-Ciuc a decis, în ședința extraordinară a Consiliului Local din 17 octombrie, ca persoanele peste 65 de ani, cu pensii sub 3.000 de lei, familiile numeroase și cele monoparentale să poată circula gratuit cu autobuzele companiei locale Csíki Trans.

Primarul Korodi Attila a explicat că măsura intră în vigoare din 20 octombrie, iar abonamentele pot fi obținute direct de la autogara orașului.

„Începând cu data de 20 octombrie, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, cu o pensie mai mică de 3000 de lei, precum şi familiile numeroase şi familiile monoparentale, vor putea călători gratuit cu autobuzele urbane ale companiei Csíki Trans. Abonamentele pot fi solicitate şi obţinute pe loc la autogara din Miercurea-Ciuc. (…) Din cauza creşterii preţurilor la energie, Primăria Miercurea-Ciuc continuă să caute modalităţi de a sprijini persoanele vârstnice şi familiile. Ca rezultat al colaborării cu Csíki Trans, abonamentul lunar de autobuz devine gratuit pentru aceste categorii”, se arată pe pagina de Facebook a primarului din Miercurea-Ciuc, Korodi Attila.

Viceprimarul Sogor Enikő a spus că decizia vine ca răspuns la dificultățile financiare tot mai mari, iar între o mie și două mii de persoane ar urma să beneficieze de gratuitate.

Și în Sibiu, pensionarii beneficiază de abonamente gratuite valabile 30 de zile pentru transportul urban operat de compania Tursib. Gratuitatea se aplică pe toate liniile în baza unei legitimații eliberate de operatorul local.

Măsura a fost introdusă pentru a sprijini mobilitatea seniorilor și pentru a reduce dependența de autoturisme personale în interiorul orașului.

La Cluj-Napoca, municipalitatea oferă una dintre cele mai complexe scheme de gratuitate din țară. Pensionarii cu venituri sub un anumit plafon, persoanele peste 70 de ani, revoluționarii, veteranii, cetățenii de onoare și alte categorii beneficiază de transport gratuit pe toate liniile sau pe una singură, în funcție de nivelul venitului și de vârstă.

Potrivit CTP Cluj, aceste măsuri fac parte dintr-o strategie locală de susținere socială și mobilitate urbană durabilă, extinsă anual pentru a acoperi tot mai multe grupuri sociale.

În Focșani, persoanele pensionate care au pensii nete sub 2.200 de lei beneficiază de transport urban gratuit. Măsura este derulată prin Direcția de Asistență Socială și are scopul de a reduce izolarea socială a vârstnicilor cu venituri reduse.

Primăria Focșani a menținut această facilitate și în 2025, după ce prețurile la energie și carburanți au afectat cheltuielile gospodăriilor.

La Satu Mare, municipalitatea a decis ca pensionarii care primesc sub 2.500 de lei pe lună să circule gratuit cu autobuzele Transurban. Legitimațiile sunt eliberate de compania de transport pe baza talonului de pensie și a actului de identitate.

Primarul orașului a explicat că programul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de protecție socială, menite să sprijine persoanele cu venituri mici și să încurajeze utilizarea transportului public.