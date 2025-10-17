Horia Butuza, campion balcanic și singurul băiat din lotul național de juniori la sărituri peste obstacole, este dovada vie că uneori marile pasiuni se nasc din cele mai neașteptate întâmplări.

La doar 15 ani, sportivul din Brașov scrie deja istorie în competițiile interne și internaționale, deși s-a apucat de echitație acum doar trei ani — și asta dintr-o pedeapsă!

„Noi avem cai, iar eu am făcut niște prostii și tata m-a pedepsit. Mi-a zis că trebuie neapărat să călăresc, doar că mie nu-mi plăceau caii. Și am mers să mă văd cu antrenorul meu, Costeluș, mi-a plăcut și l-am sunat pe tata de pe cal că eu mă apuc de călărit. Tata luase calul să îl vândă”, povestește amuzat Horia.

Din acel moment, destinul lui s-a schimbat complet. În doar câțiva ani, Horia a devenit unul dintre cei mai promițători sportivi din România în probele de sărituri peste obstacole.

Singura care mai cocheta cu echitația în familie era sora lui, Natalia.

„Eu am început cu un an înaintea lui. Un an m-am pregătit pe ponei mai mic care tot timpul mă dădea pe jos. Apoi părinții mi-au luat primul ponei”, povestește ea.

Performanțele lui Horia i-au adus rapid locul în lotul național de juniori, unde este singurul băiat între colegele sale.

„Mă înțeleg foarte bine cu colegele mele. Râdem, suntem alături unii de alții”, spune tânărul campion.

Ambițiile sale merg însă mai departe de granițele țării.

„Vreau să merg în Germania. Vreau să mă antrenez acolo, pentru că sportul acesta este mult mai dezvoltat acolo. Este o industrie, adică în orice oraș în care te duci au grajduri și au mulți cai și cei mai buni sportivi care practică acest sport sunt acolo”, explică Horia.

Frații Butuza nu excelează doar în sport, ci și la învățătură.

„Eu acum am trecut în clasa cincea, la Șaguna, am intrat cu media nouă. La engleză am luat 9.90, la matematică am încheiat cu 9 și la română tot cu 9”, spune Natalia.

„Sunt în clasa a noua la școala internațională, pe sistem american. (…) Dar n-am avut probleme, am trecut”, o completează Horia.

După ce anul trecut a cucerit aurul balcanic la copii, Horia Butuza a devenit, în septembrie, campion balcanic la juniori, la competiția din Belgrad. Weekendul trecut, a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului — campion național la seniori cu echipa Vectra Horse Club.

Când nu e pe cal, adolescentul caută tot adrenalina.

„Atunci când am timp, fac enduro. Merg cu motorul în pădure, la Zărnești. Îmi place să merg și cu bicicleta, să fac trasee în Poiana Brașov”, spune el.

Pasiunea pentru sporturile extreme vine din familie.

„Tata a participat la Dakar și în multe competiții de enduro și motocross”, adaugă Horia.

Campionul este antrenat de Costel Cojocariu, multiplu campion național la sărituri peste obstacole — omul care l-a transformat pe puștiul pedepsit să călărească într-un campion balcanic.